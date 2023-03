09/35-Kinder wollen auch in Essen toben

Fußball-Vorschau: Landesligist FCR schon am Samstag in Vohwinkel – Bezirksliga-Heimspiel nur für Ayyildiz.

Von Peter Kuhlendahl

und Fabian Herzog

Wenige Tage nach dem meteorologischen Frühlingsanfang am 1. März schlug in dieser Woche der Winter mit starken Schneefällen noch einmal zurück. Aus diesem Grund wurde auch das Training der Landes- und Bezirksligisten zum Teil ausgebremst. Da es aber nur ein winterliches Intermezzo war, dürften die Meisterschaftsspiele an diesem Wochenende problemlos über die Bühne gehen.

Landesliga: FSV Vohwinkel – FC Remscheid (Sa., 16 Uhr). Auf Wunsch der Wuppertaler findet die Partie bereits am Samstagnachmittag statt. Ansonsten wurde der Trainingsalltag des FCR in den vergangenen Tagen durcheinander gewirbelt. „Am Dienstag und Mittwoch fanden nur Laufeinheiten statt“, berichtet FCR-Coach Marcel Heinemann, der davon ausgeht, dass auf ihn und seine Schützlinge ein heißer Tanz wartet. „Vohwinkel steht im Abstiegskampf mit dem Rücken zur Wand“, betont der Coach, der allerdings sicher ist, dass sein Team mit dem nötigen Engagement und Einsatz dagegenhalten wird. So werden sich die Remscheider im Nachbarschaftsderby keinesfalls verstecken und wollen von Beginn an das Heft in die Hand nehmen.

Allerdings gibt es weiter einige Ausfälle. Serhat Kacmaz ist zwar wieder ins Lauftraining eingestiegen, bis zu einem Einsatz werden aber wohl noch zwei Wochen ins Land ziehen. Wie auch bei Hammza Al Khalil, der sich letzte Woche eine Prellung zugezogen hat. Michele Buscemi fehlte in dieser Woche aus beruflichen Gründen, steht aber im Kader. Wie auch Sebastian Bamberg, der nach überstandener Krankheit aber noch Rückstand hat.

Landesliga: SpVgg. Steele 03/09 – SV 09/35 Wermelskirchen (So., 15 Uhr). Auch die Wermelskirchener sind bei einem Team zu Gast, das mächtig unter Druck ist. Die Essener stehen aktuell zwar über dem Strich, müssen im Abstiegskampf auf der eigenen Anlage aber dringend punkten. Dennoch gibt Wermelskirchens Coach Sebastian Pichura eine klare Marschrichtung vor: „Wir wollen in Steele gewinnen.“ Und erinnert auch an das Hinspiel, das sein Team in der Nachspielzeit unglücklich mit 1:2 verlor. Die Stimmung beim Tabellenfünften ist ansonsten prima. Am Dienstag gab es zum Beispiel eine Einheit im Schnee. Pichura: „Die Jungs hatten Spaß wie kleine Kinder.“

In Essen können die Wermelskirchener fast in Bestbesetzung gehen. Ausfallen wird Erik August nach seiner gelb-roten Karte. Hinter dem Einsatz des erkrankten Tom Paß steht noch ein Fragezeichen.

Bezirksliga: SC Ayyildiz – SV Solingen (So., 15.15 Uhr, Honsberg). Mit vier Punkten aus den drei Partien in 2023 und insgesamt sieben Zählern nach vier Rückrundenspielen liegen die Remscheider voll auf Kurs. „Das ist auf jeden Fall keine schlechte Bilanz“, stellt Trainer Axel Kilz zufrieden fest. Was im Umkehrschluss allerdings nicht bedeutet, dass er es mit seiner Mannschaft damit belassen möchte.

Auch wenn mit dem Tabellenfünften ein ordentliches Kaliber zum Honsberg kommt, will der SCA, bei dem Momo Akbulut ins Team zurückkehrt und Kevin Coco Perez (privat verhindert) weiter fehlt, Zählbares einfahren und endlich auch zu Hause mal überzeugen. „Auswärts sind wir derzeit etwas stärker“, sagt Kilz und wird durch die Heimtabelle bestätigt. Da ist Ayyildiz mit mageren neun Pünktchen (aus zehn Spielen) Vorletzter. Zum Vergleich: In der Auswärtstabelle steht Rang sieben zu Buche.

Bezirksliga: SSV Germania Wuppertal – SC 08 Radevormwald (So., 14 Uhr). Die emotionale Achterbahnfahrt der Rader in dieser Saison geht ungestoppt weiter. Statt gegen Ayyildiz das Momentum des 2:2 in Aufderhöhe zu nutzen, setzte es eine 1:3-Derbyniederlage. Sehr zum Verdruss von Trainer Zdenko Kosanovic: „Jetzt sind wir wieder da, wo wir nicht mehr hinwollten.“ Soll heißen: im Abstiegskampf.

Jetzt sind wir da, wo wir nicht mehr hinwollten.

Ein Erfolg beim Tabellennachbarn, der das Hinrundenduell mit 1:0 gewann, wäre von großer Bedeutung. „Wir werden auf jeden Fall versuchen, etwas mitzunehmen“, sagt der Trainer. Niklas Brocksieper ist immer noch angeschlagen und wird weiter ausfallen. Ob der schmerzlich vermisste Berkay Colak wieder zum Team gehören wird, ist offen.

+ Borns Enzo Graziano hinterließ zuletzt gegen den SV Bayer Wuppertal als Joker Eindruck. © Andreas Bornewasser

Bezirksliga: BV Gräfrath – SSV Bergisch Born (So., 15.30 Uhr). Vom Papier her sollte die Aufgabe für die Borner als derzeit Tabellendritter beim -achten lösbar sein. Doch der Solinger Aufsteiger hat schon mehrfach bewiesen, zu welchen Leistungen er im Stande sein kann. So wurden auf heimischem Platz Top-Teams wie der SV Solingen (5:3) und auch der TSV Ronsdorf (3:0) geschlagen. „Die sind eine Mogelpackung“, sagt Borns Trainer Tim Janowski voller Respekt.

Er muss diesmal neben den Langzeitausfällen auf Aleksandar Stanojevic (Beruf), Jannik Hoffmeister und Alex Eicker (beide krank) verzichten, hat aber einen 18er-Kader zur Verfügung. Dazu gehört auch wieder Enzo Graziano, der zuletzt gegen Bayer Wuppertal als Joker maßgeblichen Anteil an der späten Wende gehabt hat. „Er hat eine brutale Qualität und kann immer den Unterschied machen“, lobt ihn sein Coach. Nach Grazianos Einwechslung hatten die Borner ab der 82. Minute aus einem 0:1 noch einen 4:1-Erfolg gemacht. Janowski ist sich sicher: „Für den Kopf war das extrem gut.“

Bezirksliga

Der 21. Spieltag wird nächste Woche ein ganz besonderer sein. So werden vier von acht Partien bereits freitags ausgetragen, darunter die Heimspiele des SC 08 Radevormwald gegen Bayer Wuppertal und SSV Bergisch Born gegen HSV Langenfeld sowie die Partie der Burscheider in Ronsdorf. Auch Ayyildiz spielt nicht sonntags, sondern bereits am Samstag (18.3.) in Baumberg.