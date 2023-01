Zeitungstreff – was ist das eigentlich?

Nach wochenlangem Zeitungslesen, durften die Schüler selbst Artikel schreiben.

600 Schülerinnen und Schüler in neun weiterführenden Schulen haben beim RGA-Schulprojekt mitgemacht – und sich über Wochen mit dem Remscheider General-Anzeiger auseinandergesetzt. Sie haben sich mit dem Thema Medien generell und besonders mit der Berichterstattung über lokale Ereignisse beschäftigt. Bei der Arbeit mit dem RGA lernen die Schüler, Informationen zielgerichtet zu suchen, zu verarbeiten, zu bewerten und zu produzieren.

Der General-Anzeiger wurde paketweise morgens in die weiterführenden Schulen gebracht. Am Ende haben die Jung-Redakteure Geschichten recherchiert und Artikel geschrieben. Eine Auswahl wird hier in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Übrigens: Manch ein Schüler hat bei dem Projekt schon seinen zukünftigen Traumberuf gefunden.