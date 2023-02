Worauf Schüler beim Essen achten

Mensa am Leibniz-Gymnasium.

Von Samira Ijfiri und Lian

Ossi, 8c, Leibniz-Gymnasium

Was denken Sie sich, wenn Sie Vielfalt oder Ernährungsplan hören? Diese Frage stellten wir unserem Schulleiter Dr. Thomas Giebisch vom Leibniz-Gymnasium. Er ist der Meinung, dass jeder so essen und leben können soll, wie er oder sie es möchte – und dass es dabei keine Vorschriften geben solle.

Von Schülerseite kam vor einiger Zeit die Idee einer veganen Mensa auf. Auch zu diesen Ideen konnte Dr. Giebisch uns etwas erzählen. Er sagt, dass es jeden Tag mindestens ein vegetarisches Gericht, welches mit „v“ für vegetarisch im Speiseplan gekennzeichnet ist, geben solle. Man könne aber auch Fleischgerichte ohne Fleisch kaufen und dafür mehr vom vegetarischen Essen bekommen. Außerdem würden das Fleischgericht und das vegetarische Gericht selbstverständlich getrennt gekocht. „Die vegetarischen Speisen kommen durchaus gut bei den Schülern an“, sagt der Schulleiter.

Halal-Gerichte gibt es am Leibniz-Gymnasium nicht mehr

Halal-Gerichte gibt es am Leibniz-Gymnasium nicht mehr. Eine Zeit lang wurde extra in einem türkischen Supermarkt eingekauft, was sich aber nach einer Zeit nicht mehr gelohnt hat und zu teuer wurde. Es gibt natürlich trotzdem Gerichte mit zum Beispiel Hähnchenfleisch. Dies wurde dann aber nicht nach den islamischen Regeln geschlachtet.

Zum Thema Vielfalt: Es gibt selbstverständlich auch etwas zum Mitnehmen wie zum Beispiel Pommes frites. Dieses sogenannte „Essen to go“ ist allerdings meistens eher ungesund. Es lässt sich dennoch gut für den schnellen Snack zwischendurch verkaufen.

Fazit: Schlussendlich wird sowohl das vegetarische Essen als auch die Vielfalt der übrigen angebotenen Speisen von den Schülerinnen und Schüler am Leibniz-Gymnasium gut angenommen.