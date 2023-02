Vor allem Eltern stehen in der Pflicht

Corona an Schulen

Von Juna Acker, 8c, Leibniz-Gymnasium

Seit fast drei Jahren leben wir schon mit Corona, einer Krankheit, an der laut Medien weltweit rund 13 Millionen Menschen gestorben sind. Und auch aktuell stecken sich noch täglich Tausende von Menschen an. Viele denken zwar, dass die Corona-Pandemie vorbei sei, aber wie ist die Situation jetzt an Schulen? Und wie fühlen sich die Kinder?

Richard Voß, Rektor der Grundschule Nützenberger Straße in Wuppertal, erklärt: „Zurzeit gibt es kaum Corona-Regeln an Schulen. Die Kinder bekommen monatlich fünf Tests mit nach Hause und sollen sich testen, wenn sie Symptome haben.“ Wenn sie positiv auf das Coronavirus getestet würden, müssten sie sich für mindestens fünf Tage in häusliche Quarantäne begeben. „Sind die Kinder anschließend symptomfrei und negativ, dürfen sie wieder in die Schule“, so der Grundschul-Rektor.

Er ist der Meinung, dass diese Regelung besser sei als eine Maskenpflicht. Durch diese seien vor allem die jüngeren Kinder sehr eingeschränkt gewesen, weil man sich untereinander schlecht verstehen konnte. „Außerdem konnten manche Kinder schwer durch die Maske atmen“, so Richard Voß.

Wichtig sei nur, dass vor allem die Eltern darauf achten, ihre Kinder regelmäßig zu testen. Masken werden an der Elberfelder Grundschule nicht mehr getragen, da die Maskenpflicht aufgehoben wurde. Insgesamt gebe es zurzeit wenige nachgewiesene Corona-Fälle an Schulen, die Dunkelziffer ist aber höher. „Aktuell haben die Kinder eher eine normale Erkältung oder eine Grippe, weshalb Corona zurzeit kein großes Thema ist.“, erzählt der Schulleiter. Das könne sich aber jederzeit ändern.



Anmerkung der Redaktion: Dieser Text wurde im Dezember 2022 verfasst. Die häusliche Isolation wurde am 1. Februar aufgehoben.