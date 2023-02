Vom schwierigen Umgang mit der Energiekrise

Luca Heising macht sich Gedanken, welche Maßnahmen helfen könnten.

Von Luca Heising, 8c,

Leibniz-Gymnasium

Deutschland steckt schon seit mehreren Monaten tief in der Energiekrise. Deutschland kann allerdings nichts dafür, da der Ukraine-Krieg, den Russland am 24. Februar 2022 gestartet hat, die Schuld für die Energiekrise in Deutschland trägt.

Viele Städte versuchen, Energie zu sparen, indem zum Beispiel die Straßenlaternen eine Stunde früher ausgeschaltet werden. Manche Geschäfte schließen früher und werden nicht mehr so stark beheizt. Insgesamt wird an vielen Stellen so viel wie möglich auf Gas und Strom verzichtet.

Verzicht auf Eisbahn in Remscheid fiel schwer

In Remscheid wurde sogar im vergangenen Jahr die Eisbahn auf dem Weihnachtsmarkt nicht aufgebaut, obwohl das meistens der Hauptgrund der Besucher ist, den Weihnachtsmarkt zu besuchen. So eine Eisbahn muss nämlich dauerhaft gekühlt werden, damit sie nicht abtaut. Doch auch wenn es schwerfiel, auf die Eisbahn zu verzichten, ging das Einsparen von Energie vor.

Die deutsche Regierung fordert ihre Bürger im ganzen Land dazu auf, auch selber so gut wie möglich auf ihren Energieverbrauch zu achten, vor allem im eigenen Haushalt. Wie nehmen die Bürger in Remscheid das auf? Ich habe mich mit Jessica Heising über die aktuelle Lage der Energiekrise in Deutschland und ihren Energieverbrauch zu Hause unterhalten. Sie teilte mir am Jahresende mit, dass sie die Lage sehr ernst und angespannt sieht und ihre Heizung erst am vierten Advent einschalten würde, „um ein Zeichen in die Welt zu setzen“. Zum Schluss fragte ich sie noch, wie sich die Krise ihrer Meinung nach eindämmen lasse. „Indem jeder Mitbürger bewusst im Alltag auf seinen Energieverbrauch achten“, antwortete sie.

Meiner Meinung nach ist es richtig, wie Deutschland mit der gesamten Energiekrise umgeht, allerdings setzen sich leider noch nicht alle Bürger gegen die Krise ein. Ich bin dennoch fest davon überzeugt, dass wir die Krise aufhalten können, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen.