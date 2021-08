Snake Award-Sieger will hoch hinaus

Musik aus dem Bergischen Land

+ © Basem Margi © Basem Margi

Rapper Libalgo schreibt Texte über Mut, sich selbst und Solingen. Beeinflusst wird er von Musikern wie Eminem und Tupac, aber auch französischer Hip-Hop-Musik.

Schon als Kind hat Basem Margi alias Libalgo Rap-Musik gehört. „So konnte ich meine Gefühle rauslassen“, sagt er heute. Schnell hat er gemerkt: Hip-Hop und Rap sind sein Ding. Beeinflusst wird er durch Hip-Hip-größen wie Eminem, 50 Cent und Tupac, aber auch durch die französische Hip-Hop-Szene und Kultur.

Sein Künstlername ist von Basems Wurzeln abgeleitet, dem Libanon und Algerien. Seit Jahren schreibt und rappt er unter dem Namen Libalgo seine eigenen Texte. Darin geht es viel um ihn selber, aber auch um seine Heimat Solingen. Mit der ist er eng verwurzelt: aufgewachsen ist Libalgo an der Hasseldelle, im „sozialen Brennpunkt“, wie er selbst sagt. Solingen ist aber nicht nur Libalgos Heimat, sondern auch der Ort, an dem er als Musiker Anerkennung bekommt und erste Erfolge feiern kann.

PRÄSENZ Um sich und seine Musik bekannter zu machen, ist Libalgo in sämtlichen sozialen Medien präsent. Mehr Infos zu ihm gibt’s auf seiner Facebookseite. Auf dem Videokanal Youtube sind auch einige seiner Songs zu hören. http://bit.ly/2lGElPt http://bit.ly/2kWiKnC

Bei den Snake Awards 2016 erhielt der Rap-Musiker den Publikumspreis. Auf den ist Libalgo besonders stolz. „Toll, dass meine Musik so gut ankommt. Jetzt kann ich auch sagen, dass mit meiner Musik etwas erreicht habe“, sagt Libalgo. Ein weiterer Meilenstein für ihn war, dass seine Musik bei Radio RSG zu hören war. Reichweite ist das, was sich Libalgo auch in Zukunft für sich und seine Musik wünscht. „ich bin multikulti, deswegen ist auch meine Musik für viele ansprechend, egal ob jung oder alt“, sagt der 22-Jährige. Für ihn ist es am bedeutendsten, dass sich seine Zuhörer mit ihm und seinen Texten identifizieren können.

SNAKE AWARDS Bei der Jugendkulturgala werden engagierte Jugendliche aus Solingen geehrt .Es werden insgesamt fünf Preise aus verschiedenen Kategorien vergeben. Ein Preis wird vom Publikum selbst über Votings bestimmt. www.snkaeawards.de

Libalgos Traum ist es, mit seiner Musik den großen Durchbruch zu schaffen. „Es wäre toll, wenn ich irgendwann von der Musik leben könnte“, verrät der gelernte Maschinen- und Anlagenführer. Sollte das nicht klappen, wäre das für den Solinger auch kein Beinbruch: „Dann kann ich sagen: ich hatte Spaß und hab’s versucht!“. anst