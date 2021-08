Lina ist traurig, dass das Getaway schließt

Kolumne Jawoll

+ © Lina Keusen Das Plakat hat bei Lina einen Ehrenplatz gefunden. © Lina Keusen

Von Lina Keusen

Schade, dass das Getaway in Solingen Ende Februar für immer geschlossen wird. Wo soll man hier in Solingen dann noch feiern gehen? Es gibt zwar noch andere Locations, jedoch finden dort nur zu besonderen Anlässen Partys statt. Kein Wunder, das viele dann in die umliegenden Städte fahren. Mir wird auf jeden Fall die 80er und 90er Party im Get fehlen. Bis es aber so weit ist, werde ich aber noch ein paarmal hingehen und die Tanzfläche mit meinen Girls unsicher machen und die letzten Abende dort genießen.

Bis das Getaway schließt, hat man jeden Donnerstag die Möglichkeit, Andenken von vergangenen Partys und der Disco zu kaufen. Ich war letztens dort und habe mir das Plakat meiner Lieblingsparty „Zurück in die Zukunft“ gekauft. So kann ich mich an die tollen Partys zurück erinnern und ein Teil des Gets zu bewahren. Bei mir hat das Plakat jetzt einen neuen Ehrenplatz gefunden.