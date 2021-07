Kolumne

+ © Sara Kunze © Sara Kunze

X-Ray-Redakteurin Sara Kunze hat gerade Abschlussprüfungen hinter sich gebracht und hadert mit ihrer Prüfungsangst.

Oh man! Endlich wieder Zeit zu schreiben. Eigentlich wollt ich ja schon ein paar Sätze zum Thema „Die Panik vor der Prüfung“ schreiben - jedoch kam ich einfach nicht dazu. In den letzten Wochen habe ich mir das Leben durch meine Prüfungsangst selber schwer gemacht.

Aber: Jetzt ist es geschafft, ich habe Teil eins meiner Abschlussprüfung zur Einzelhändlerin hinter mir und Teil zwei kommt erst in einem Jahr dran. Man glaubt es kam, aber ich habe überlebt. Ja ok, eine Prüfung ist nicht lebensgefährlich, aber gefühlt für mich war es so. Für die nächste Prüfung oder die nächste Klausur habe ich mir auch schon ein paar Tricks rausgesucht, mit denen ich die Prüfung hoffentlich ruhiger angehe.

Die besten drei teile ich mit euch:

1. Sich nicht von anderen verrückt machen lassen. Ich stelle mich allein in eine ruhige Ecke oder rede mit Freunde über ein Thema was mich ablenkt.

2. Mein Lieblingsessen oder -trinken vor der Prüfung genießen. Also bei Essen wird doch jeder glücklich!

3. Früh genug anfangen zu lernen. An diesen Vorsatz will ich mich ab jetzt wirklich mal halten!

So, ich werde jetzt erst mal etwas entspannen und wünsche allen viel Glück bei der nächsten Klausur oder Prüfung. Mit diesen Tricks kann ja hoffentlich nichts mehr schief gehen!