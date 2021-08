Kolumne

Für X-Ray-Redakteurin Lina Keusen gehören Musik und Erinnerungen fest zusammen!

Musik ist für mich wie ein großes Erinnerungsalbum. Sobald ich ein Song höre, mit dem ich etwas verbinde, werde ich gedanklich sofort wieder in diese Situation hineinversetzt. Meist sind das viele schöne Erinnerungen, wie zum Beispiel die letzte Klassenfahrt oder der letzte Urlaub, in dem man die Songs oft rauf und runter gehört hat - so oft, dass diese sich mit erlebten Erlebnissen ins Gedächtnis eingebrannt haben.

Blöd nur, dass Songs nicht nur gute Erinnerungen und Erlebnisse in einem wieder erwecken, sondern auch traurige Erinnerungen. Egal wie gut einem das Lied zuvor gefallen hat, durch solche negative Situationen wird der ehemalige Lieblingssong zum eigenen Stimmungskiller. Ich hoffe, dass euer aktueller Lieblingssong einer bleibt, und ihr ihn mit etwas Schönem verbindet. like