Hemingways Mahnung, niemals aufzugeben

X-Ray-Redakteur Benjamin Pause empfiehlt "Der alte Mann und das Meer" von Ernest Hemingway.

Von Benjamin Pause

Kuba. Ein alter Fischer hat 84 Tage lang nichts gefangen. Doch am 85. Tag hat er schließlich Glück: ein riesiger Marlin beißt an (manche Arten dieser Fischfamilie können bis zu fünf Meter groß werden). Was nun folgt, ist ein tagelanger Kampf zwischen dem Fisch und dem alten Mann. Das Ergebnis ist zwiespältig …

Ernest Hemingway ist mit seiner Novelle „Der alte Mann und das Meer“ ein wahres Kunststück gelungen. Es ist beeindruckend, wie er es schafft, eine eigentlich einfache Situation so spannend zu schildern, dass man das Buch nicht aus der Hand legen kann, bis man es durchgelesen hat.

Zu den Stärken der Novelle gehört auch die detailreiche und gleichzeitig schnörkellose Sprache des Autors, die es ermöglicht, sich alles ganz genau vorzustellen.

Hemingways Werk ist eine Mahnung, den Kampf für seine Ziele nicht aufzugeben, auch wenn ein Sieg nicht sehr wahrscheinlich scheint. Diese Botschaft wiegt auch die Tatsache auf, dass die Novelle manchmal einen machohaften Einschlag hat.

Schon Hemingways Zeitgenossen waren von seinem Buch begeistert. Ohne diese Erzählung hätte er wahrscheinlich auch nicht 1954 den Literaturnobelpreis erhalten.

„Der alte Mann und das Meer“ von Ernest Hemingway ist bei Rowohlt für 8,99 € als Ta-schenbuch und für 10 € als Hardcover-Version erhältlich.

Noch interessanter wird das Buch, wenn man sich die Person hinter diesem Werk anguckt. Ernest Hemingways Biografie ist spannend und tragisch zugleich.

Seine Frauengeschichten und Trinkgelage, sein Einsatz als Reporter in drei Kriegen und sein Faible fürs Jagen und Boxen tragen dazu bei. Diese Liste ließe sich noch lange fortführen.

Doch Hemingway kann dieser Lebensstil nicht von seinen Depressionen ablenken. Mit 61 Jahren erschießt er sich schließlich.

Sein Werk bleibt unvergessen. Gerade diese Novelle sollte uns ermutigen, unsere Lebensziele zu verfolgen und uns nicht von Hindernissen abschrecken zu lassen.