Chaotisches Wochenende im ESC-Fieber

Eurovision Song Contest

+ © Lina Keusen Tausende verfolgten den ESC von der Reeperbahn aus. © Lina Keusen

X-Ray-Redakteurin Lina Keusen wollte den Eurovision Song Contest auf der Reeperbahn mitverfolgen, wurde aber von Wetter und Stimmung bitter enttäuscht.

Seit klein an verfolge ich jährlich den Eurovision Song Contest im Fernsehen und fiebere jedes mal mit den Kandidaten mit. In diesem Jahr sollte das anders sein. Gemeinsam mit meiner Schwester ging es nach Hamburg, um den ESC dort live mit zu verfolgen. Denn findet jährlich der ESC-Countdown mit Barbara Schöneberger statt - ein Muss für jeden ESC-Fan!

+ Eine von vielen Sehenswürdigkeiten in Hamburg: Die kürzlich fertiggestellte Elbphilharmonie. © Lina Keusen

Chaotischer Start ins Wochenende

Mit dem Flieger sollte es freitagabends schon nach Hamburg gehen. Allerdings spielte da das Wetter nicht mit, sodass der Flieger in Düsseldorf wegen des Nachtflugverbots beinah nicht mehr starten konnte. Doch zum Glück gab es für unseren Flieger doch noch eine Genehmigung abzuheben und so ging es verspätet nach Hamburg. Das war knapp: Zwei Minuten später und wir hätten nicht mehr starten dürfen.

Sightseeing in Hamburg

Bevor es für uns am Abend zum ESC-Countdown auf die Reeperbahn ging, erkundeten wir den Samstag über erst einmal die Hansestadt. Dort platzten wir in den Dreh für die ARD-Serie "Großstadtrevier" rein... Unser vorläufiges Highlight des Trips war das Wachsfigurenkabinett "Panoptikum". Da begegneten wir vielen Berühmtheiten und Stars aus Wachs, wie Thomas Gottschalk, Udo Lindenberg oder Lena Meyer-Landrut, die 2010 den Eurovision Song Contest für Deutschland gewann. Beim Besuch im sind viele lustige Bilder und natürlich Selfies mit den Wachsfiguren.

Beim Countdown kam die Stimmung nicht rüber

Anschließend ging es für uns endlich zur ESC-Bühne an der Reeperbahn. Dort warteten wir mit vielen anderen neugierigen Fans auf den Beginn der Veranstaltung. Währenddessen stimmte ein Animateur uns ein. Allerdings kam kaum Stimmung rüber. Anfangs dachten wir das wäre normal, da die Veranstaltung ja noch nicht mal begonnen hatte. Doch auch nachdem der "Countdown für Kiew" eine halbe Stunde lief, wurde die anfänglich freudige Stimmung allmählich schlechter. Auch im Verlaufe der Show wurden die Gespräche um einen herum lauter, als die Bühnenshow um Barbara Schöneberger selber. Dabei haben wir uns so auf die Konzert-Atmosphäre gefreut. Fehlanzeige! Nichtmal meine Ohrenstöpsel kamen zum Einsatz. Der Wettergott spielte auch nicht mit, nachdem fünften Act auf der Bühne war unsere Stimmung so im Keller, dass wir uns dazu entschlossen ins Hotelzimmer zu fahren und dort vorm Fernseher den ESC zu verfolgen - Obwohl ich eigentlich meinen Lieblingssänger Wincent Weiss live auf der Bühne mit erleben wollte!

+ Albert Einstein ist nur eine der berühmten Persönlichkeiten aus Wachs im Hamburger "Panoptikum". © Lina Keusen

Im Zimmer konnten wir dann gemütlich und im Trockenem die Show vorm Fernseher zu Ende verfolgen. Am nächsten Morgen ging es dann wieder früh zurück nach Düsseldorf - und das mit einem Propellerflugzeug, das nicht gerade vertrauenserweckend und nichts für Leute mit Flugangst war.

Unser Hamburg-Trip hat uns eigentlich recht gut gefallen, bis auf die mega Enttäuschung von der ESC-Veranstaltung auf der Reeperbahn. Im nächsten Jahr bleiben wir lieber wieder zu Hause, um den ESC zu verfolgen: daheim ist nämlich nicht nur die Stimmung besser, sondern dort bekommt man auch deutlich mehr mit! like