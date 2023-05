Zwischen Abiprüfung und Politik

Yanic Bosbach führt die Jungen Liberalen in Rhein-Berg. Im Oktober beginnt er sein duales Studium: Er hat sich bei der Stadt Leichlingen für eine Laufbahn in der Verwaltung entschieden.

Yanic Bosbach engagiert sich als Kreisvorsitzender bei den Jungen Liberalen in Rhein-Berg.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Es ist der erste Tag ohne Lerneinheiten seit Wochen. Yanic Bosbach hat gerade seine mündliche Abiturprüfung hinter sich gebracht, als er zum Interview in die Redaktion kommt. „Ich glaube, die Punkte reichen“, sagt er vorsichtig. Im Oktober beginnt sein duales Studium: Er hat sich bei der Stadt Leichlingen für eine Laufbahn in der Verwaltung entschieden. „Ich interessiere mich für so viele Dinge“, sagt der 18-Jährige, „am Ende habe ich mich für eine städtische Verwaltung entschieden.“

Dahinter steckt eine ähnliche Motivation wie hinter seinem politischen Engagement: „Ich möchte gestalten“, sagt er. Und in einer Kommune seien dafür eben Politik und Verwaltung Hand in Hand verantwortlich. Beruflich wolle er künftig auf der einen Seite arbeiten, in seiner Freizeit setze er sich dann für die andere Seite ein: für die Politik. Aber nicht in Leichlingen, sondern in seiner Heimatstadt Wermelskirchen. „Hier will ich bleiben“, sagte er, „diese Stadt ist mir wichtig.“

Er spielt Posaune im Posaunenchor Tente, engagiert sich dort aber auch für die Freiwillige Feuerwehr. Dieses Heimatgefühl sei für ihn der Motor seines politischen Einsatzes, den er seit vergangenem Jahr als Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen (Julis) in Rhein-Berg leistet. Ob politische Zugpferde aus Wermelskirchen wie Christian Lindner oder Johannes Vogel ihn für das politische Geschäft motiviert hätten? „Ganz und gar nicht“, sagt er entschieden. Sich so an Personen zu orientieren, lehne er eher ab. „Ich habe auch keine politischen Vorbilder.“ Dann weist er noch schnell darauf hin, dass es keine verwandtschaftlichen Beziehungen zu Wolfgang Bosbach gebe.

Der neue Vorsitzende der FDP in Wermelskirchen, Tim Bosbach, ist allerdings sein Bruder. „Und dank ihm habe ich wahrscheinlich auch den Weg in die Politik gefunden“, erzählt der 18-Jährige. Mit dem großen Bruder habe er schon Plakate im Wahlkampf geklebt und darüber hinaus auch Diskussionen rund um die aktuellen Themen in der Stadt geführt. „Ich möchte mich nicht nur im Stillen ärgern. Ich möchte mitentscheiden“, sagt er. Mit 16 Jahren sei er selbst Mitglied in der FDP geworden. Im gleichen Jahr schickte er ein Interessensschreiben an die Jungen Liberalen im Rheinisch-Bergischen Kreis.

Warum gerade die FDP? „Die sind jung und dynamisch“, findet Yanic Bosbach. Themen wie Bildung und Digitalisierung, die sich auch die Liberalen auf die Fahnen geschrieben hätten, seien ihm wichtig. Was er in diesem Bereich erreichen wolle? „Jedem Schüler, auch in eher sozial schwächeren Familien, muss es möglich sein, die Digitalisierung für sich zu nutzen“, sagt er. Ob es nicht eher unüblich sei, dass ein Liberaler als allererstes mit sozialen Argumenten um die Ecke käme? „Vorsicht mit Klischees“, sagt er, „wir sind nicht nur die Partei der Reichen und Studenten.“ Ihm sei soziale Gerechtigkeit wichtig, und er erlebe diesen Wunsch auch bei anderen Jungen Liberalen.

Dort gehe es allerdings längst nicht nur um politische Einflussnahme, sondern auch um Gemeinschaft. „Wir sind jung und wir wollen eine gute Zeit verbringen“, sagt er. Als er im vergangenen Jahr zum Vorsitzenden gewählt worden sei, habe er gewusst, dass es vor allem um einen Neustart der FDP-Jugendbewegung im Kreis gehen würde. In den vergangenen Jahren sei es immer ruhiger geworden um die Julis im Rheinisch-Bergischen Kreis. Für ihn selber war die Wahl dann ein Kaltstart – schließlich hatte er sich zuvor nur wenige Monate bei den Julis und in der Kommunalpolitik engagiert. Aber inzwischen gebe es wieder einen Stammtisch für die Jungen Liberalen im Kreis. „Und ich wünsche mir, dass wir auch in den Kommunen sichtbarer werden“, sagt er.

Genau dort sieht er auch seine politische Zukunft. Er sei nicht der Typ, um Berufspolitiker werden zu wollen. Stattdessen habe er jetzt als Sachkundiger Bürger die ersten Schritte in die Wermelskirchener Politik genommen. „An der Ausschussarbeit hätte ich langfristig auch in der ersten Reihe Spaß“, sagt der 18-Jährige. Alles zu seiner Zeit.

Hintergrund

Wahl: Im März bestätigten die Jungen Liberalen (Julis) Yanic Bosbach auf ihrem Kreiskongress als Vorsitzenden. Gemeinsam wolle man die Arbeit der Jungen Liberalen nun bekannter machen, sagt er. Schatzmeisterin im Kreisverband ist übrigens Annika Vogel – ebenfalls aus Wermelskirchen.

Themen: Die Julis Rhein-Berg haben jüngst einen Antrag zu hybriden Lehrveranstaltungen an Hochschulen für mehr Bildungsgerechtigkeit auf den Weg gebracht. Dieser Antrag soll nun seinen Weg auf den FDP-Kreisparteitag finden.