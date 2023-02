Zwei Wermelskirchener bekommen Ehrennadel in Gold

Rheinisch-Bergischer Kreis würdigt Engagement.

Von Stephan Singer

Die beiden Wermelskirchener Klaus Junge und Wolfgang Craen sind ausgezeichnet. Gemeinsam mit acht weiteren Bürgern aus dem Kreisgebiet erhielten sie aus den Händen von Landrat Stephan Santelmann die Ehrennadel in Gold. Jährlich ehrt der Rheinisch-Bergische Kreis Menschen, die sich ehrenamtlich in den drei Bereichen Jugendförderung, Soziales oder Kultur engagieren. Für 2022 ehrte Landrat Stephan Santelmann nun zehn engagierte Frauen und Männer im Kreishaus in Bergisch Gladbach Heidkamp für ihr Engagement und ihre Verdienste für die Gesellschaft.

Beide Geehrten bewegen die Menschen – auf ihre Weise

In Richtung der Geehrten zeigte sich der Landrat dankbar: „Ihr Einsatz für Ihre Mitmenschen, Ihre Heimat und das Zusammenleben ist keine Selbstverständlichkeit. Ich spreche Ihnen meine Hochachtung aus. Ihnen geht es nicht um Ruhm, Ehre oder Rampenlicht, nein, Ihnen liegt es am Herzen, zu helfen, einzuspringen, wo Not ist, für andere einzustehen und mitzugestalten.“ Er sei beeindruckt und begeistert, wie viel Zeit und Energie die Ausgezeichneten in ihr Ehrenamt investieren, meinte Stephan Santelmann.

Menschen bewegen – das sei für Wolfgang Craen eine Herzensangelegenheit, kommentierte der Landrat in seiner Laudatio für den Geehrten aus Wermelskirchen: „Im Mai 1999 war er einer der Gründer des Bürgerbusvereins Wermelskirchen. Seitdem ist Wolfgang Craen ehrenamtlicher Geschäftsführer, seit 2014 gleichzeitig auch Vereinsvorsitzender. Diese Ämter übt er mit größtem Einsatz, Weitblick und Akribie aus. Er motiviert und gewinnt gemeinsam mit seinem Team die vielen ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer.“ Als ehemaliger Niederlassungsleiter der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) in Wermelskirchen bringe Wolfgang Craen für dieses Engagement umfassendes Fachwissen über Busse und Liniennetze mit, stellte Stephan Santelmann fest. Craen sei der Motor des für die Bürger wichtigen Bürgerbusangebots. Auf Wolfgang Craen sei auch in schwierigen Situationen Verlass. Er setze sich aktiv für die Lebensqualität seiner Mitmenschen ein und habe deshalb die Auszeichnung mit der Ehrennadel in Gold mehr als verdient.

Ebenso verdient habe sich der zweite Geehrte aus Wermelskirchen die Auszeichnung durch den Kreis, sagte Santelmann: „Klaus Junge ohne Sport – das ist nicht denkbar.“ Klaus Junge startete sein sportliches Engagement 1985 beim Wermelskirchener Turnverein (WTV). Noch im selben Jahr übernahm er gemeinsam mit seiner Frau die Leitung der Schwimmabteilung. Er unterstützte den Verein jahrelang im Vorstand und war Kampfrichter bei Schwimmwettbewerben. Die Stadtmeisterschaft der Wermelskirchener Schulen hat er mehr als 20 Jahre lang mit ausgerichtet. Und nicht nur das. Stephan Santelmann blickt auf das Jahrzehnte lange Engagement von Klaus Junge zurück: „Seit über 25 Jahren ist Herr Junge im Vorstand des Stadtsportverbands, bis vor kurzem als erster Vorsitzender. Dort setzt er sich nachdrücklich für die Belange der Sportvereine und Sporttreibenden jeden Alters ein.“