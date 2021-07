Zwei Versammlungen beim SSV Dhünn

Jahresversammlung

Der SSV Dhünn lädt seine Mitglieder für 6. Juni zur Jahresversammlung ins Hotel „Zur Post“ ein.

Neben Berichten der Vorstandsmitglieder und Vertretern aus den Abteilungen steht an diesem Abend die Neuwahl des Vorstands an, berichtet Vereinsvorsitzender Friedhelm Wendel. Bereits am 1. Juni tagt die Seniorenfußballabteilung. Berichte des Geschäftsführers, Kassierers und des Kassenprüfers sowie Entlastung des Vorstandes und Neuwahlen stehen auf der Tagesordnung. ser

Donnerstag, 1. Juni, 19 Uhr, sowie Dienstag, 6. Juni, 19 Uhr, Hotel „Zur Post“, Hauptstraße 32