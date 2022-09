Zwei Verletzte nach Unfall auf L 409

Halzenberg

Am Donnerstag ereignete sich gegen 18.40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 409, bei dem ein 51-jähriger Motorradfahrer aus Wermelskirchen schwer verletzt wurde.

Der Wermelskirchener fuhr mit seiner Honda in Richtung Halzenberg. In einer Rechtskurve rutschte er weg und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo zeitgleich eine 52-jährige Kürtenerin mit ihrem Mazda fuhr. Bei dem Versuch, dem Motorradfahrer nach rechts auszuweichen, beschädigte sie ein Verkehrszeichen. Auch der Motorradfahrer versuchte, die Kollision noch zu verhindern, wodurch er aufgrund des Gegenlenkens gegen die Leitplanke prallte. Der Wermelskirchener wurde schwer verletzt zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht; die Kürtenerin wurde leicht verletzt ebenfalls in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.