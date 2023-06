Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Wermelskirchen

Einsatz

An der Wirtsmühler Straße wurde unter anderem eine Rollstuhlfahrerin verletzt.

Von Anja Caroline Siebel

Wermelskirchen. Die Wermelsirchener Feuerwehr rückte am Sonntagmorgen mit voller Einsatzstärke an der Wirtsmühler Straße an. Nicht ohne triftigen Grund, hieß es doch, als der Notruf um 6.51 Uhr einging, dass noch etliche Personen in den sechs Wohnungen seien. „In solchen Fällen müssen wir mit dem Schlimmsten rechnen“, sagt Einsatzleiter Ingo Müller auf WGA-Nachfrage.

Rollstuhlfahrerin konnte Wohnung nicht verlassen

Als die Wehrleute angerückt waren, waren indes schon einige der neun Bewohner auf die Straße gelaufen. Aus noch ungeklärter Ursache war eine Wohnung im Obergeschoss in Brand geraten, in der eine Rollstuhlfahrerin und ihr Mitbewohner leben.

„Der Mann hatte die beeinträchtigte Frau bei unserem Eintreffen schon vorsorglich auf den Balkon geschoben“, berichtet Ingo Müller. Verlassen können hätte sie die Wohnung aber nicht ohne Hilfe. Als kurze Zeit nach Eintreffen der Feuerwehr klar war, dass der Wohnungsbrand schnell in den Griff zu bekommen ist, rückten einige der Einsatzkräfte wieder ab. Am Einsatzort blieben die Kräfte der Hauptamtlichen Wache und die des Löschzugs ein (Innenstadt). Der Wohnungsbrand ließ sich laut Einsatzleiter Ingo Müller schnell löschen. Die körperbehinderte Frau und ihr Mitbewohner erlitten durch den Brand Rauchgasvergiftungen und Brandverletzungen, so dass sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Ihre Wohnung ist laut Feuerwehr erst einmal unbewohnbar.

Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten aber laut Müller nach gründlicher Überprüfung des Hauses durch die Feuerwehr rasch wieder zurück in ihre Wohnungen.

