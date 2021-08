Zwanglose Benzingespräche

MSC Dhünn

Über 100 Motorsportbegeisterte erwartet der MSC Dhünn beim Motorsport-Frühschoppen. Sechs Rennwagen werden präsentiert.

Von Udo Teifel

Die Vorfreude bei Gerry Diel und Peter Sterz ist groß: Zum Motorsport-Frühschoppen am Sonntag haben es die beiden Motorsportbegeisterten geschafft, einen von zwei einsatzfähigen Opel-Rennboliden nach Wermelskirchen zu holen. Vorgestellt wird auf dem Gelände des Kfz-Sachverständigen Sterz an der Burger Straße ein Opel Astra TCR. Opel hatte ihn 2016 entwickelt.

Der Frühschoppen ist ein zwangloses Treffen von Motorsportlern und Motorsportbegeisterten vor dem Saisonstart am 25. April auf dem Nürburgring. Diel, Sportleiter des MSC Dhünn: „Einmal ohne Rennhektik soll es möglich sein, dass sich der Schrauber mit dem Rennfahrer unterhält oder mit anderen Ehrenamtlern, die während der Saison im Einsatz sind. Und natürlich auch mit den Familienmitgliedern, denn die sind genauso wichtig.“ Sterz ergänzt: „Wir wollen einfach das Wir-Gefühl in der bergischen Motorsport-Szene stärken.“

Sterz selbst ist motorsportbegeistert – „ich bin auch schon in einem Rennwagen gefahren. Aber die sind mir zu schnell. Ich fahre lieber mit Oldtimern“, sagt er lachend.

Der Rennwagen kommt aus Thüringen

Sechs bis acht Rennwagen werden an diesem Vormittag präsentiert. Im

Mittelpunkt steht der Opel Astra TCR. Die Abkürzung TCR steht für eine weltweite Rennserie, an der zwölf Hersteller teilnehmen – die Fahrzeugdaten sind reglementiert: zwei Liter Turbo, 340 PS, gleiches Gewicht. Opel ist 2016 in die Serie eingestiegen und hat derzeit zwei einsatzfähige Fahrzeuge. Eins besitzt die thüringische Motorsportfirma Lubner, die am Sonntag den Astra nach Wermelskirchen bringt. „Es ist natürlich für uns ein Highlight, dass wir diesen Wagen präsentieren können“, gesteht Diel ein.

Die Fritzsches, die bekanntesten und erfolgreichsten Hückeswagen-Dhünner Motorsportler, sind diesen Wagen in der deutschen TCR-Serie gefahren und haben einen Klassensieg erreicht. Dass beide diesen Boliden 2017 fahren werden, ist unwahrscheinlich: Jürgen Fritzsche hat sein Karriereende erklärt. Heinz-Otto Fritzsche will aber weiterfahren. Diel: „Otto hat viele Angebote. Er wird sich sicher am Sonntag erklären, was er machen wird.“ Die Zwillinge feiern in diesem Jahr ihren 62. Geburtstag.

Zugesagt haben auch der Hückeswagener Rennfahrer Philipp Albuschat oder Lutz Kleeb aus Remscheid, der seinen BMW M3 1990 mitbringt. Auch Meinhard Rittmeier ist dabei oder Bernd Blasberg mit seinem Rundstrecken-Scirocco. Ebenfalls erwartet werden Anja Steffens und Dietmar Busch aus Rade. Steffens ist im Organisationsbereich des Slalomsports im ADAC Nordrhein stark engagiert, Busch ist Geschäftsführer der VLN-Serie vom Nürburgring. Zugesagt hat auch Rallyefahrer Stefan Slesack. „Wir freuen uns über die vielen Motorsportler, aber genauso sind alle Motorsportbegeisterten eingeladen, mit den Sportlern in ungezwungener Atmosphäre zu plaudern und sich die Fahrzeuge anzuschauen“, sagen Sterz und Diel.

Sonntag, 12. März, 11-14 Uhr, Burger Straße 51