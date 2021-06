Zustand des Waldes bereitet Förster Sorge

Keine Entwarnung

Der Fichte geht es an den Kragen: Der Borkenkäfer setzt ihr zu. Durch die Trockenheit kann sie kein Harz bilden, um den Schädling abzuwehren.

Auch der Sommer 2019 ist trocken und heiß: Das macht den Fichten, zunehmend aber auch den Laubbäumen zu schaffen.

Von Nadja Lehmann

Schon in den achtziger Jahren lugten die Deutschen besorgt in die Baumwipfel, die sich zusehends löcheriger zeigten: „Waldsterben“ hieß der Oberbegriff des Phänomens, das landauf, landab für erregte Diskussionen sorgte. Der Übeltäter war rasch gefunden: der saure Regen. Jetzt ist 2019: Zwar hat der Totgesagte bis jetzt überlebt, zur Entwarnung aber besteht kein Anlass: Patient Wald ist krank und angeschlagen. Auch in Wermelskirchen.

„Eine Katastrophe“, sagt Revierförster Stefan Springer. Er betreut seit zwei Jahren knapp 4000 Hektar Wald. „Die Lage ist ernst, und das nicht erst seit gestern“, sagt Springer. Denn der Wald erlebe die zweite Dürre in Folge – nach dem ebenfalls sehr trockenen 2018 sorge nun auch 2019 für den Ausnahmezustand. „Es geht quasi nahtlos weiter mit der Trockenheit“, sagt Springer.

Und das hat Folgen für Wermelskirchens Wald. „Da gibt es Bäume, die das nicht überleben werden“, sagt der Revierförster. Betroffen sei nicht mehr allein die Fichte, sondern zunehmend auch der Laubwald, wie Buche und Eiche. Stefan Springer registriert Phänomene, die es auch 2018 schon gab: „Dann werfen die Bäume notfallmäßig ihr Laub ab und gehen in vorgezogene Winterruhe.“ Hintergrund: Über die Blätter betreibt der Baum Photosynthese. Dafür aber braucht er Wasser, das über die Blätter verdunstet. „Wenn von unten aber nichts mehr kommt, will der Baum diese Verdunstung stoppen und stellt mit dem Laubabwurf die Photosynthese ein“, erklärt Springer. Damit speichere der Baum im Idealfall Reserven: „Im zweiten Dürrejahr in Folge gibt es aber keine Reserven mehr. Der Baum verhungert, verdurstet“, sagt Stefan Springer.

Gefragt sind künftig Bäume, die mit Trockenheit leben können

Besonders schlimm steht es um die Fichte, die einst in Monokulturen dominierte: Nun setzt ihr der Borkenkäfer zu. „Kaum noch eine Fichte hat bei mir im Revier Harzfluss“, sagt Springer. Mit diesem könnte sie den Schädling abtöten, doch ohne Wasser bildet die Fichte kein Harz. Folge: Die Bäume müssen rasch geschlagen werden, in der Hoffnung, dem Borkenkäfer so den Garaus zu machen. Ein Verlustgeschäft. „Der Markt ist geflutet; wir kriegen das Holz nicht mehr verkauft“, sagt Springer.

REVIER DATEN Seit 2017 ist Stefan Springer Revierförster für Wermelskirchen und betreut eine Fläche von rund 4000 Hektar. Die Forstbetriebsgemeinschaft umfasst rund 360 Mitglieder. Knapp elf Millionen Hektar ist in Deutschland die Waldfläche groß, ungefähr die Hälfte davon ist in privater Hand.

Damit können Waldbesitzer ihr Geld zunehmend weniger in die Wiederaufforstung stecken. „Dabei werden wir auf andere Baumarten ausweichen müssen“, blickt Springer in die Zukunft. Gefragt sind künftig Bäume, die gegen Trockenstress resistenter sind: Er nennt Douglasie, Roteiche, Edelkastanie. „Künftig werden auch importierte, nicht-einheimische Baumarten eine Rolle spielen“, verweist Springer auf die aus Nordamerika stammende Douglasie. „Diese Aufforstung werden wir steuern müssen.“

Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) hat in diesem Zusammenhang ein Programm zur Wiederaufforstung gefordert, für die Flächen, die durch Dürre, Brände, Schädlinge in Mitleidenschaft gezogen wurden. „Das ergibt Sinn“, findet Springer.

Der Wald von heute wird nicht mehr der von morgen sein, daran lässt der Revierförster keinen Zweifel. „Die Fichte hat auf vielen Standorten keine Zukunft mehr. Wir müssen stabile Mischbestände schaffen, um so das Risiko stärker zu verteilen." In Wermelskirchen beträgt der Bestand der Fichten rund ein Drittel, zehn Prozent entfallen auf andere Nadelhölzer, der Rest sind Eichen und Buchen. „Eigentlich ist das eine Mischung, mit der sich gut arbeiten lässt", beschreibt Springer. Bloß jetzt nicht mehr. Jetzt ist Ausnahmezustand.