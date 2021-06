Zustand des Lkw-Fahrers bleibt kritisch

Unfall

Der 42-jährige Lkw-Fahrer, der am Donnerstagmorgen mit seinem Lastwagen auf der A1 verunglückt ist, schwebt nach Auskunft der Polizei weiter in Lebensgefahr.

Der Mann war nach dem Aufprall mit seinem Fahrzeug auf einen Sattelschlepper in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Erst am Mittwoch hatte es bereits einen tödlichen Unfall an fast genau dieser Stelle gegeben. Ein 79-jähriger Wermelskirchener hatte die Spur gewechselt und war vermutlich ungebremst in das Stauende gerast. Dirk Weber von der Kölner Autobahnpolizei kündigte an, dass Polizei, Bezirksregierung und der Landesbetrieb Straßen NRW sich in Kürze zu einer Krisensitzung zusammenfinden würden. Gleichwohl sehe man sich in Sachen Prävention gut aufgestellt. acs/ hmn