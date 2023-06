Zusätzliche Mitarbeiter für die Verwaltung

Diskussionen gab es über die neue Stelle in der Kämmerei.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Noch im Haupt- und Finanzausschuss hatte es wie berichtet einige Diskussionen über die von Bürgermeisterin Marion Lück vorgelegte Stellenplan-Änderung gegeben. Ratsmitglieder hatten Beratungsbedarf angemeldet. In der jüngsten Sitzung des Rats genehmigten die Ortspolitiker insgesamt neun von der Stadtspitze vorgeschlagenen Änderungen im Stellenplan der Verwaltung.

Nur für eine Position gibt es jetzt nach Entschluss der Ratsmitglieder noch Aufschub. Michael Schneider, Fraktionsvorsitzender der CDU, hatte vorgeschlagen, die Entscheidung darüber auf die nächste Ratssitzung nach den Sommerferien zu vertagen – und erntete Zustimmung.

Es geht um eine Stelle zur Sachbearbeitung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements – wenn Mitarbeitende der Verwaltung länger als sechs Wochen erkrankt sind, haben sie das Recht auf ein Beratungsgespräch. Marion Lück: „Wir möchten diese Gespräche, die zum Teil das Privatleben oder berufliche Schwierigkeiten der Mitarbeitenden betreffen, professionell begleiten lassen.“ Angedacht sei, sich diese Stelle mit Städten wie Burscheid oder Leichlingen zu teilen, „weil wir nicht eine ganze, aber auch nicht eine halbe Stelle dafür aufwenden können“.

Die Stellenplan-Änderung beinhaltet unter anderem die Umwandlung von Stellen vom Angestellten- in den Beamten-Status. Neu eingerichtet werden sollen Stellen für eine Sicherheitsfachkraft und die Betreuung des städtischen Internetauftritts, eine Zusatzstelle Wohngeld, die Stelle eines Wege-Managers und die stellvertretende Amtsleitung für die Kämmerei, die laut Verwaltung nach einiger Zeit in zwei Ämter geteilt werden soll.

Die Ratsmitglieder gingen zum Großteil mit bei der Neustrukturierung des Stellenplans. Marco Frommenkord (FDP) indes äußerte Kritik bezüglich der Kosten, die durch die zum Teil neu geschaffenen Stellen auf die Kommune zukommen werden.

Und weiter: „Eine Entlastung der Kämmerei hätte bereits vor mehr als einem Jahr angegangen werden müssen. Und die hätte auch auf mehrere Stellen verteilt werden können“, so der FDP-Mann. Lück entgegnete, dass es künftig um zwei Ämter gehe – ein Amt sei dem Kämmerer unterstellt, ein Amt dem noch als stellvertretendem Kämmerei-Leiter einzustellendem Mitarbeiter. Denn: In der Vergangenheit seien zu der einstigen Kämmerei mehrere Ämter, zum Beispiel das Amt für Liegenschaften und andere, hinzugekommen, die Amtsleiter aber eingespart worden. Konsequenz: eine Überbelastung der Kämmerei. Kämmerer Dirk Irlenbusch betonte: „Ein Viertel aller Überstunden der Verwaltung sind in der Kämmerei. Die Aufgaben sind für eine Person alleine nicht darstellbar.“

Anspielung auf Kündigung einer Dienstvereinbarung

Frommenkord konnte sich damit indes nicht recht zufriedengeben:„Sinnvoll wäre es gewesen, zuerst eine Orga-Untersuchung innerhalb der Verwaltung voranzustellen, um auf der Grundlage fundierter Erkenntnisse die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das gehen wir sofort mit. Wir sprechen immerhin von einer Verwaltungsstrukturreform im Bereich der Kämmerei. Diese Untersuchung hätte unserer Meinung nach spätestens im vergangenen Jahr durch die Bürgermeisterin veranlasst werden müssen. Darüber hinaus wäre es wünschenswert gewesen, dass die Verwaltung der Vorlage einen Kompensationsvorschlag beigelegt hätte, der nicht nur Mittel in andere Haushalte verlagert, sondern diese Ausgaben nachhaltig deckt. Denn wir haben eine angespannte Haushaltslage. Und das scheint auch die Verwaltung zu wissen – wohl allerdings nur temporär.“

Angespielt hatte er damit auf die – nach eigener Aussage – „einseitige Kündigung einer Dienstvereinbarung zum vorzeitigen Stufenaufstieg“ der Rathausmitarbeitenden, die wie berichtet vor einigen Wochen bekannt wurde. Frommenkord: „Die wurde ja damit gerechtfertigt, dass wir eine äußerst angespannte Haushaltslage haben.“

Hintergrund

Für die Beschlussvorlage der Verwaltung an den Stadtrat zur vierten Änderung des Stellenplans in 2022/23 gab der Haupt- und Finanzausschuss keine Empfehlung zur Zustimmung an den Rat. Vielmehr vertagte der Ausschuss nach reger Diskussion die Entscheidung in den Rat, der nun darüber befand. Das Paket der Stellenänderung betrifft neun Positionen, wovon fünf bei der Stadt ganz neu geschaffen werden.