Zur „Nacht der Bibliotheken“ gibt es ein „Pub-Quiz“

Bundesweite Aktion am 17. März.

Wermelskirchen. Es ist eine bundesweite Aktion. Am Freitag, 17. März, wird die „Nacht der Bibliotheken“ gefeiert. An diesem Abend lassen mehr als 200 Bibliotheken die Türen über die üblichen Öffnungszeiten hinaus geöffnet und bieten ein vielfältiges Programm unter dem Motto „grenzenlos!“.

Auch die Wermelskirchener Stadtbücherei ist mit dabei und bietet dafür erstmals ein „Pub-Quiz“ an, bei dem Teams von zwei bis sechs Personen gegeneinander antreten. In geselliger Runde werden mehrere Quizrunden gespielt. Die besten Teams bekommen einen kleinen Preis. Dabei steht natürlich der Spaß im Vordergrund. Getränke werden zum Selbstkostenpreis verkauft, teilt die Stadtbücherei mit. Als Quizmasterin fungiert Stadtbücherei-Mitarbeiterin Heike Ollesch, die seit Jahren vom Quizfieber infiziert ist. Sie hat bereits an mehreren Wettkämpfen teilgenommen und ist auch schon im Fernsehen aufgetreten. Rund um das Motto „grenzenlos!“ hat sie sich nicht nur einige knifflige Fragen überlegt, sondern wird auch durch den Abend führen. Die Nacht der Bibliotheken beginnt um 19.30 Uhr. Teilnehmen können maximal 50 Personen – Anmeldungen unter Tel. (0 21 96) 71 01 01 oder per E-Mail an:

buecherei@wermelskirchen.de