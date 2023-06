Zum 10. Geburtstag gibt es eine Wanderung ins Dhünntal

Das Umweltnetzwerk hat im Kreis Rhein-Berg ein paar naturnahe Exkursionen und Wanderungen geplant. Wann und wo es los geht.

Wermelskirchen. Mittlerweile seit zehn Jahren setzen die Biologischen Stationen im Wuppergebiet und der Wupperverband gemeinsam Projekte zu Artenschutz und Artenvielfalt um. Zu diesem kleinen Jubiläum ihres Umweltnetzwerks haben die Kooperationspartner nun gemeinsam ein Programm mit zehn Exkursionen und Wanderungen vorbereitet. Das Veranstaltungsprogramm ist unter wupperverband.de zu finden.

Am kommenden Sonntag, 18. Juni, geht es daher erst einmal ins Dhünntal. Die Wanderung der Biologischen Station Rhein-Berg startet um 15 Uhr am Parkplatz Schöllerhof in Odenthal und dauert circa zweieinhalb Stunden.

Die Dhünn ist in Abschnitten noch sehr naturnah, aber der Mensch hat auch hier schon seine Spuren hinterlassen. Die Teilnehmer bei der Wanderung entdecken die bezaubernde Auenlandschaft der Dhünn und auch die natürlichen Ureinwohner: die Pflanzen und Tiere der Flussaue.

Die Tour ist auch für Rollstuhlfahrende geeignet

Die Wanderung führt vom Parkplatz Schöllerhof auf einem breiten, befestigten Weg immer entlang der Dhünn bis Maria in der Aue. Dort befindet sich eine Einkehrmöglichkeit. Der Rückweg erfolgt individuell und dauert circa 30 Minuten.

Die Tour entlang der Dhünn ist barrierearm und auch für Rollstuhlfahrende geeignet. Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist aber erforderlich: telefonisch vormittags unter Tel. 02205-9498940 oder per E-Mail an rhein-berg@bs-bl.de.

Alle Infos zur Veranstaltung sind zu finden unter: biostation-rhein-berg.de/die-bsrb/veranstaltungen

fbu