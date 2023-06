Zuhörer genießen „Mission Impossible“

Viel Applaus beim Open-Air-Konzert des Blasorchesters Dabringhausen für bekannte Filmmusik.

Von Maren Panitz

Dabringhausen. Zuerst stimmten die Grundschüler nervös ihre Trompeten, Klarinetten und Posaunen. Dann schmetterten die kleinen Bläser voller Inbrunst beliebte Ohrwürmer wie die Filmmusik von „Mission Impossible“ und „Smoke on the Water“ von Deep Purple über den festlich geschmückten Dorfplatz inmitten des Dabringhausener Stadtparks.

Dirigent und Berufsmusiker Ralf von Tegelen lobte sein Jugendorchester überschwenglich: „Ich finde es wirklich toll, wie ihr hier abgerockt habt.“ Immerhin spielen einige der Dritt- und Viertklässler ihr Blasinstrument erst seit einem Jahr. Für sie war der Auftritt vor einem so großen Publikum eine spannende Premiere. „Seit der Generalprobe am vergangenen Donnerstag konnte ich vor lauter Lampenfieber kaum schlafen“, verriet der neunjährige Luca Hünninghaus nach seinem Auftritt auf der Dorfplatzbühne. Er hat erst im vorigen Sommer mit dem Posaunenspiel begonnen und traute seinen eigenen Fähigkeiten noch nicht so richtig: „Ich hatte echt Angst, dass wir dieses Konzert ‚verkacken‘“, machte er seinen Befürchtungen erleichtert Luft. Der Nachwuchsbläser hat sich ausgerechnet für dieses große Instrument entschieden, „weil es in einem Orchester immer die tiefsten und eindringlichsten Töne hervorbringt.“

Seine Angst erwies sich im Nachhinein als völlig unbegründet. Ralf von Tegelen moderierte nicht nur für das Publikum, er motivierte und betreute auch die drei unterschiedlichen Jugendgruppen mit väterlicher Geduld. Ab

18 Uhr erlebten die zahlreichen Zuhörer zuerst den Auftritt der Bläserklasse (Schuljahr 3 bis 4), anschließend den des Schulorchesters (ab Klasse 5) und später den des Jugendorchesters im Teenie-Alter. Erst nach 20 Uhr übernahmen die erwachsenen Musiker die Plätze im Bühnenzelt.

Pressesprecherin May-Britt vom Stein zeigte sich begeistert über den Ablauf und den Zuspruch bei diesem ersten Open-Air-Konzert ihres Blasorchesters nach den Einschränkungen der Pandemiezeiten. „Das letzte Konzert haben wir im Jahr 2019 ausrichten dürfen. Deshalb waren wir alle ja umso aufgeregter, dass wir endlich wieder an unsere alten Traditionen anknüpfen können“, meinte vom Stein. Seit 17 Jahren zeigen die Musiker des Blasorchesters Dabringhausen ihr Können und ihren immensen Unterhaltungswert bei dem regelmäßigen Open-Air-Konzert in der idyllischen Parkatmosphäre.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Open-Air-Auftritte im Dorfpark hat sich das Blasorchester Dabringhausen in diesem Jahr musikalische Gäste eingeladen. Neben den vielen Dabringhausener Musikgruppen präsentierte am Samstagabend auch das sinfonische Feuerwehrorchester Radevormwald sein umfangreiches Repertoire aus klassischen Bläserstücken und moderner Popmusik.

Familiäre Fröhlichkeit macht das Konzert aus

„Die Idee zum gemeinsamen Auftritt entstand durch persönliche Kontakte“, verriet der Radevormwalder Musikzugführer Stefan Biermann. Er freute sich für seine Musiker, dass sie an diesem harmonischen Musik-Volksfest in Dabringhausen teilhaben durften. „Dieser Veranstaltungsort strahlt eine herrlich familiäre Fröhlichkeit aus“, beschrieb er seinen positiven Konzerteindruck.