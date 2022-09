Zu schnell, ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss: Polizei stoppt Leverkusener

Kontrolle

+ © Christian Beier Der Mann musste mit zur Polizeiwache. © Christian Beier

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle fiel der 64-Jährige den Beamten auf.

Wermelskirchen. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle ist der Polizei in Wermelskirchen am Dienstag ein 64-Jähriger zunächst einmal wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass das nicht das einzige Problem des Mannes war.

Die Polizei winkte gegen 16.20 Uhr einen 64-jährigen Autofahrer in die Kontrollstelle, weil er auf der L 101 in Höhe Luchtenberg 15 km/h zu schnell war. Der 64-jährige Leverkusener konnte keinen Führerschein vorweisen und machte widersprüchliche Angaben dazu. Nach Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass er keinen Führerschein hat und zudem in der Vergangenheit bereits wiederholt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen ist.



Zusätzlich ergaben sich Verdachtsmomente, dass der Fahrer vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Opiate und er räumte anschließend ein, unregelmäßig Heroin zu konsumieren.



Der Leverkusener musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten, um dort durch einen Arzt eine angeordnete Blutprobe entnehmen zu lassen.



Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. red

Hier gibt es weitere Blaulicht-Meldungen aus der Region