Auf dem Wochenmarkt gibt es bunte Eier und Schoko-Lämmer

Der Wochenmarkt ist wegen Karfreitag auf Donnerstag verschoben worden. Zu Ostern gibt es spezielle Angebote.

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. Vollgepackt ist der Rollator von Marianne Melbeck. Sie schiebt ihre Einkäufe die Carl-Leverkus-Straße herunter. Den eingepackten Blumenstrauß hat sie oben drauf gelegt. Sie sagt: „Ich habe meine Einkäufe auf dem Markt an der Telegrafenstraße erledigt.“

Direkt neben der Bushaltestelle an der Telegrafenstraße hat die CDU einen Stand aufgebaut. Die Kommunalpolitiker verteilen gefärbte Eier und kommen immer wieder mit den vorbeieilenden Passanten ins Gespräch.

Daneben – vor Fisch Fritz – hat sich eine kleine Schlange gebildet. Ivon Keller sagt im Gespräch mit der Redaktion des Wermelskirchener General-Anzeigers: „Zu Ostern bieten wir nichts Besonderes an. Wir haben das an Bord, was unsere Kunden kennen. Frisches Zanderfilet ist noch da, Lachsfilet auf der Haut und auch ohne Haut werden immer gerne von unseren Kunden genommen.“

Mit einem großen Werbebanner wirbt der Obst- und Gemüsestand auf den ersten Spargel hin. Er ist am Mittwoch frisch im Münsterland gestochen worden. Der Mann hinter dem Tresen verkauft gerade festkochende Kartoffeln an eine Kundin.

An einem Stand gibt es Blusen und Pullover zu kaufen

Wer möchte, der kann an einem großen Stand Pullover und Blusen aussuchen und kaufen, Kaffee und Espresso gibt es in einem kleinen Mobil. Und direkt daneben stehen dicht umlagert Vasen mit frischen Tulpen, mit Osterglocken, aber auch Töpfe voller Stiefmütterchen. „Ich hole hier immer einen Strauß fürs Wochenende“, sagt Sabine Müller, die mit ihrem siebenjährigen Sohn Tim in der Stadt unterwegs ist.

Ein Stückchen weiter duftet es angenehm nach Käse. Und dann hat Kateryna Poltava Zeit für ein kurzes Gespräch. Sie verkauft aus einem Wagen Brot und Backwaren. Sie sagt: „Zu Ostern bieten wir einen Osterkranz aus Hefe mit bunten gekochten Eiern in der Mitte an, aber auch Oster-Lämmer, die mit Schokolade überzogen sind und Hasen aus Hefeteig.“ Der Verkauf könnte noch etwas besser sein, aber es sei ja noch ein bisschen Zeit bis zum Ende des Marktes.“ Und schon wird sie wieder gefragt. Eine Kundin hätte gerne ein Graubrot geschnitten.

Wurst und Fleisch gibt es am Stand der Landmetzgerei Lattner. „Wir haben keine besonderen Fleischwaren zu Ostern“, sagt Claudia Galling. „Unsere Kunden wissen, was wir haben und darauf steuern sie auch zu. Allerdings hätten sie heute Fleischwurst in Kükenform und -verpackung sowie Marienkäfer mitgebracht, die werden auch sehr gerne genommen.“ Gabriele Krüger ergänzt: „Wir haben aber schon auch Angebote, beispielsweise diese marinierten Spieße.“

Auch City Blumen hat vor seinem Geschäft einen Blumengarten aufgebaut. Hier drängeln sich ein paar Menschen, um einen Tulpenstrauße oder Osterglocken auszusuchen.

Die Eier auf dem Markt kommen aus Burscheid

Bärbel Schlüter betreibt den Eierstand gemeinsam mit ihrem Enkel. „Wir holen gerade noch gefärbte Eier nach“, sagt sie im Gespräch mit dem WGA. „Die sind schneller weggegangen als wir gedacht haben.“ Aber auch die rohen Eier aus Bodenhaltung oder von frei laufenden Hühnern würden mehr gekauft. „Die Menschen wollen Eier färben.“