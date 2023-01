Zeugen für Einbruch in Tente gesucht

Kriminalität

Am Dienstag brachen laut Polizei unbekannte Täter zwischen 10.05 Uhr und 10.20 Uhr in ein Einfamilienhaus in Tente ein.

Nachbarn der Hausbewohner sahen die zwei 35 bis 40 Jahre alten Einbrecher, wie sie aus dem Haus in Richtung eines nahe gelegenen Parkplatzes flüchteten und in einen Pkw stiegen. Das Fluchtfahrzeug hatte laut Zeugenaussagen das Kennzeichen DB 750 H. ie beiden Täter waren circa 1,80 m bis 1,90 m groß, hebelten die Hauseingangstür auf und durchsuchten die obere Etage des Einfamilienhauses. Hinweise zur Beute konnten jedoch zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht getätigt werden. Aufgrund der am Tatort hinterlassenen Spuren wurde eine Spurensicherung veranlasst. -kc-

