„Zeilensprung“: Poetry Slam geht am Sonntag in die nächste Runde

Wermelskirchen. Bereits im Juni steht das „Zeilensprung“-Jahresfinale an, weshalb es Zeit für die nächste Poetry Slam-Runde im „Bistro-Katt“ wird: Am kommenden Sonntag, 12. März, messen sich Poeten aus ganz Nordrhein-Westfalen in Wermelskirchen und kämpfen dabei um den Einzug in das Finale. Alle vorgetragenen Texte müssen selbst geschrieben sein und dürfen ein Zeitlimit von sechs Minuten nicht überschreiten. „Echte Kunst und Authentizität – das ist es, was Poetry Slam ausmacht“, beschreibt Anna Lisa Azur, die gemeinsam mit Oscar Malinowski das „Zeilensprung“-Moderatoren-Duo bildet. Das Publikum stimmt ab, wer den Abend als Sieger verlässt. Abgesehen von den genannten Regeln sind die Künstler in der Gestaltung ihres Auftritts und ihrer Themenwahl frei: Es darf lustig, politisch, lyrisch, prosaisch, ernst, traurig oder vollkommen sinnbefreit sein. Unter anderem auftreten werden Florian Stein aus Bochum und Wolfgang Hellebrandt aus Aachen.