Was zeigt das Rätselfoto diesmal?

Historisches Foto

+ © WGA-Archiv Das idyllische Landgasthaus, wie er 1979 erschien. Heute sieht es dort etwas anders aus. Aber sicher werden einige ihn wiedererkennen. © WGA-Archiv

Kommen Sie drauf, was das Historische Foto diesmal zeigt?

Von Anja Carolina Siebel und Wolfgang Stüwe

Auch der gesuchte Landgasthof war gemeint, als Redakteur Hermann Warner am Freitag, 14. Juli 1978, im WGA von der „insgesamt gepflegten und der mitunter sogar originellen Wermelskirchener Gastronomie“ erzählte. Die Geschäftsführung des Gasthofs mit Pension, idyllisch gelegen, konnte mit dem Sommerwetter im Jahr 1978 überhaupt nicht zufrieden sein. „Uns machte das Wetter ganz klar einen Strich durch die Rechnung. Wir hatten gute Anmeldungen, aber angesichts des schlechten Wetters auch wieder viele Absagen“, erklärte Monika Genter, die im Juli 1978 das Restaurant in Vertretung führte.

Für den August 1978 war der Hof dann aber bereits ausgebucht. International, aus Dänemark und Holland zum Beispiel, waren die Gäste, die damals nach Wermelskirchen kommen wollten. So manche Ferienkunden wurden zu Stammgästen. Auch dank der größeren Messen in der weiteren Umgebung wurde das Lokal mit Pension damals bekannt. Auch der darauffolgende Sommer 1979 war für den Hof aber kein Genuss. Was Gastronomin Gunda von Bovert seinerzeit erklärte: „Der Sommer ist nicht so wie erwartet zu merken.“ Anspruchsvolle Angebote wie heutzutage machte der Gastronomiebetrieb auch Ende der 1970er Jahre schon.

Nicht nur die Bergischen Waffeln und die Bergische Kaffeetafel lockten Besucher aus umliegenden Städten ins Bergische – auch die selbst gebackenen Kuchen waren gefragt. Beliebt waren darüber hinaus die Fremdenzimmer in der angrenzenden Pesnion. Im Texte des WGA, den Redakteur Thomas Wintgen am Samstag, 30. Juni 1979, über den Hof präsentierte, hieß es: „Es ist eine häufig frequentierte Herberge von Erholungssuchenden.“ So besuchte 1979 sogar eine Gruppe von Kibbuz-Bauern aus Israel Hotel und Gastronomie. Die Gruppe weilte auf Einladung der Landesregierung im Rahmen eines Austausches in Wermelskirchen.

Inzwischen ist es ein exklusiver Restaurant- und Hotelbetrieb

Inzwischen hat sich der „Hof“ zu einem exklusiven Restaurant- und Hotelbetrieb entwickelt. Die hochwertige und ausgefallene Küche zieht Menschen auch von weither ins Bergische Land. Immer wieder gibt es Veranstaltungen und Tagungen dort. Wenn Sie wissen, welchen landgasthof wir suchen, oder Ihnen eine Geschichte dazu einfällt, dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns unter der angegebene Nummer an.