Er zeigt Menschen den Weg ins Ehrenamt

Hans-Erwin Hermann ist Vorsitzender der Freiwilligenbörse. Man brauche neue Ideen, um mehr Nachwuchs zu akquirieren.

Sich für seine Mitmenschen zu engagieren, eine sinnvolle Aufgabe zu finden, neue Herausforderungen anzugehen, das ist die Motivation vieler Ehrenamtler. Seit 2004 besteht in Wermelskirchen die „Freiwilligenbörse“, deren Vorsitzender Hans-Erwin Hermann ist.

Er berichtet, dass das Reparaturcafé sich besonders gut entwickelt hat und sehr beliebt ist. Natürlich werden hier immer noch weitere Ehrenamtler benötigt, beispielsweise im Radio- und Fernsehbereich, Computerfachleute, Elektroniker, aber gerne auch Tüftler, die ein gewisses Fachwissen mitbringen. Der Sinn hierbei ist, Geräte für den eigenen Gebrauch zu reparieren, oder an Bedürftige weiterzugeben. Hier laufen Bestrebungen, ein Netzwerk mit den einzelnen Nachbarstädten aufzubauen.

Probleme gibt es mit den älter werdenden Ehrenamtlern, die dann leider aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr aktiv sein können. So haben die „Grünen Damen“ das Haus Vogelsang, Kinderschutzbund und Weltladen starke Nachwuchsprobleme. Durch Berufstätigkeit, Familiennachwuchs, Pflege von Angehörigen, Ausbildung und Studium sind viele junge Leute natürlich in ihrer Freizeit sehr eingeschränkt.

Weniger Probleme sieht Hans-Erwin Hermann bei den Katastrophenschutzverbänden wie: DRK, THW oder Feuerwehr, deren Vorteil liegt darin, dass bereits Großvater und Vater darin tätig waren, und sie nun ihren Nachwuchs mit einbeziehen. Meist bestehe bei Kindern und Jugendlichen großes Interesse an den technischen Bereichen. „Wir müssen für die Zukunft neue Ideen entwickeln, wie wir Ehrenamtler akquirieren können,“ erklärte Hans-Erwin Hermann. So besteht die Idee, mit Hilfe der Stadt oder über Firmen, Personen anzuschreiben, die kurz vor dem Renteneintritt stehen, um ihnen Seminare anzubieten, wie beispielsweise „Vorbereitung auf den Ruhestand“, da viele Menschen in dieser Lebensphase nach neuen Aufgaben und sinnvoller Beschäftigung suchten.

Finanzielle Aspekte fallen nach Meinung von Hans-Erwin Hermann bei einem Ehrenamt nicht sehr ins Gewicht, dennoch gibt es die Ehrenamtskarte, die in über 200 Kommunen von NRW Vergünstigungen in Geschäften, Hallenbädern, Stadtbüchereien und anderen Bereichen bietet. Hans-Erwin Herman betont, dass es heute schwieriger sei, Ehrenamtler zu gewinnen.

Theorie- und Praxisbegleitung erhalten Schüler, die sich in Senioren- und Behinderteneinrichtungen engagieren. In einer Feierstunde wird der Sozialführerschein überreicht.

„Mit Hilfe der Tageszeitung, wie dem WGA, der in Serien über die Aufgaben der Ehrenamtler oder über neue Projekte und Konzepte berichtet, lassen sich oftmals Menschen für das Ehrenamt motivieren,“ bemerkt Hermann. Über den „Sozialführerschein“ lassen sich auch viele Jugendliche aktivieren. So gibt es das Projekt „Carpe diem“, wo Schüler sich einmal wöchentlich mit den älteren Menschen beschäftigen, ihnen vorlesen, sich unterhalten oder auch Spaziergänge unternehmen. Der Seniorenpark „Carpe diem“ hat aus diesem Kreis bereits Praktikanten und Azubis gewinnen können.

Beratung bietet das Netzwerk der Freiwilligenbörse

Jederzeit können Vorschläge für das Ehrenamt eingebracht werden. Wer neue Projektideen hat, kann diese gerne vorstellen. Unterstützung und Beratung findet er durch das Netzwerk der Freiwilligenbörse. Hier werden jedoch Koordinatoren und Projektleiter benötigt. Meist arbeiten diese Menschen in Teilzeit weiter, werden auch in den Firmen noch dringend gebraucht. Sie sind aber für ein Ehrenamt daher nicht verfügbar.