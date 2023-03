Zehn junge Damen singen um den Sieg

Wettbewerb „Hidden Talent“ geht ins Finale.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Die Suche nach dem „Hidden Talent“, dem bisher unentdeckten Talent, in Wermelskirchen geht in die letzte Runde: Am kommenden Sonntag, 19. März, findet ab 19 Uhr das Finale mit Live-Band und vor Publikum in der Kattwinkelschen Fabrik statt. Der Eintritt ist frei.

Etwa 30 junge Talente im Alter von zwölf bis 21 Jahren aus Wermelskirchen, Langenfeld, Leverkusen, Remscheid, Wuppertal, Wipperfürth und Köln haben im Februar bei der Audition zum „Hidden Talent“ Gesangswettbewerb ihr Können gezeigt. Zehn von ihnen qualifizierten sich jetzt für die Endrunde.

Es war keine ganz leichte Aufgabe für die Jury, bestehend aus Sihna Maagé, „Johna“ und Christoph Tkocz, berichtet Kolja Pfeiffer, der den Wettbewerb des Katt-Jugendbereichs federführend organisiert. Letztendlich qualifizierten sich demnach „auf sehr hohem Niveau“ Anastasia Klass (21 Jahre, Wermelskirchen), Diana Nesterenko (16 Jahre, Wuppertal), Elena Sciandrone (19 Jahre, Wermelskirchen), Isabel Nanovski (zwölf Jahre, Wuppertal), Katharina Odenbach (18 Jahre, Wermelskirchen), Kianna Kruck (zwölf Jahre, Langenfeld), Leila Tigani (17 Jahre, Langenfeld), Mara Fischer (16 Jahre, Wermelskirchen), Marie Claire König (14 Jahre, Wermelskirchen) und Tina Ruseva (18 Jahre, Leverkusen) für das Finale, womit ganz klar ist, das das „Hidden Talent“ eine weibliche Gewinnerin haben wird.

Alle zehn Teilnehmerinnen haben mit dem Einzug in das Finale bereits ein Gesangsmikrofon von „SE-Electronics“ gewonnen.

Am kommenden Sonntag wählt die Jury, die dann aus Florian Frank, Ji-In Co und erneut „Johna“ besteht, einen ersten Platz aus. Der Gewinn ist eine Songproduktion im Studio „Haus im Wald“ sowie ein Studiomikrofon. Weitere Platzierungen wird es nicht geben. „Neben Gesang, Performance und Authentizität steht beim Finale auch die Fähigkeit im Mittelpunkt, gemeinsam mit einer Live-Band zu performen. Das ist für die meisten Teilnehmerinnen nämlich neu“, blickt der federführende Organisator Kolja Pfeiffer voraus.

Beginn des Finales am Sonntag, 19. März, ist um 19 Uhr. Einlass in die Kattwinkelsche Fabrik ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Teilnehmerinnen freuen sich über viel Publikum, das einen spannenden Abend erwarten darf. Die Vorrunde hingegen wurde bewusst ohne Zuschauer ausgetragen, um die Bewerbungsphase für die Finalrunde in einem geschützten Rahmen abzuhalten und keiner der ausgeschiedenen Akteure möglicherweise in ein schlechtes Licht gerückt wird.

Dieses Kulturprojekt des Jugendbereichs der Kattfabrik wird unterstützt von der Musikschule Wermelskirchen, dem „Kreativstudio „Haus im Wald“, „SE-Electronics“ und durch die Juroren.

Letzte Phase

Am Ende des „Hidden Talent“-Wettbewerbs haben die zehn Finalistinnen zwei Phasen durchlaufen. Phase I war die Audition vor einer Jury, bei der die Jugendlichen zwei Lieder live präsentieren mussten. Phase II ist das am Sonntag, 13. März, anstehende Preisträgerkonzert: Alle „Hidden Talents“, die bei der Audition ausgewählt wurden, spielen dann ein Konzert unter Live-Bedingungen, bei der jede Sängerin einen selbstgewählten Song performt.