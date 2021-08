Zählscheine: Es geht in den Endspurt

Glück

Heiligabend liegen die Gewinnzahlen ihrem WGA als Beilage bei. Ab dann erfolgt die Gewinnausgabe.

Von Anja Carolina Siebel

Am kommenden Montag, dem Heiligabend 2018, wird es spannend. Sylvia Mundstock vom Marketingverein WiW und einige andere Helfer werden sich dann auf den Weg ins Foyer des Bürgerzentrums machen, um auf die ersten Gewinner der diesjährigen Zählscheinaktion zu warten. Und die trudeln erfahrungsgemäß auch an diesem Tag schon ein.

„Viele machen ihre letzten Lebensmitteleinkäufe an diesem Vormittag“, sagt Mundstock. „Dann wollen sie auch gleich ihr Präsent mit nach Hause nehmen und schauen bei uns rein.“ Sei es, um sich selbst daran zu erfreuen. Oder vielleicht sogar, um es als zusätzliches Weihnachtsgeschenk unter den Tannenbaum zu legen.

Die Chance auf Gewinne ist groß. Denn es gibt ja wie immer nicht nur die zehn Hauptgewinne, sondern 2400 Einzelgewinne. Gestiftet sind sie zum Großteil von Wermelskirchener Händlern. So auch die zehn Hauptpreise: ein E-Bike im Wert von 2600 Euro (Zweiradcenter Lambeck), ein hochwertiges Werkzeug-Set im Wert von 1700 Euro (Sanpro), ein Gutschein für eine Kosmetikbehandlung im Wert 1600 Euro (Kosmetik Ruthenberg), ein Gutschein für eine Führerscheinbeteiligung (Peters Fahrschule), ein iPhone X5 im Wert von 1420 Euro (Datentechnik vom Stein), ein Gutschein für eine Sportausrüstung im Wert von 1300 Euro (Intersport), ein Gutschein für eine Stromlieferung im Wert von 1000 Euro (BEW), eine Premium-Karte im Wert von 1000 Euro (Landhaus Spatzenhof), ein Fashion-Gutschein im Wert von 1000 Euro (Female/Male) und eine Gruppenführung „Hungriger Dellmann“ im Wert von 500 Euro (WiW).

Es ist das 92. Mal, dass die Wermelskirchener bei ihren Weihnachtseinkäufen Zählscheine bekommen. Jahrelang war es ein Auto, das als Hauptpreis während der Adventszeit auf dem Loches-Platz thronte und meist auch irgendwann nach Weihnachten von einem glücklichen Gewinner abgeholt wurde.

„Es ist sowohl für Senioren als auch für Jüngere etwas dabei.“

Sylvia Mundstock, WiW-Marketing

Der Marketingverein WiW entschied dann voriges Jahr, nicht mehr nur einen, sondern gleich zehn Hauptpreise zu verlosen. Die Skepsis bei den traditionsbewussten Wermelskirchenern war zunächst groß, später wurde das Konzept aber laut WiW sehr gut angenommen. „Die Leute freuen sich, dass sie heute mehrfach die Chance auf einen großen Gewinn haben“, sagt Sylvia Mundstock. Und: „Wir haben darauf geachtet, möglichst viele Altersgruppen zu berücksichtigen. So ist sowohl für Senioren als auch für Jüngere etwas dabei.“

GEWINNAUSGABE ZEITEN Die Gewinnausgabe für die Lose, die gewonnen haben, sind: Montag, 24. Dezember, 10 bis 12 Uhr; Donnerstag, 27., und Freitag, 28. Dezember, jeweils 10 bis 12 und 15 bis 17 Uhr; Samstag, 29. Dezember, 10 bis 12 Uhr; Montag, 31. Dezember, 10 bis 12 Uhr; Mittwoch, 2., Donnerstag, 3. und Freitag, 4. Januar, jeweils 10 bis 12 und 15 bis 17 Uhr; Samstag, 5. Januar, 10 bis 12 Uhr; Montag, 7. Januar, 1o bis 12 und 15 bis 17 Uhr. Der Montag ist der letzte Ausgabetag für die Gewinne, teilt WiW-Stadtmarketing mit.

Rund 600 000 Gewinnlose nahmen in diesem Jahr an der Zählscheinaktion von WiW-Marketing teil und sind zu einem großen Teil im Umlauf in Wermelskirchen und Umgebung. „Die Händler waren zufrieden, zogen weitgehend positive Bilanz“, sagt Mundstock. Die Gewinnausgabe findet zu bestimmten Zeiten (» Kasten) im Foyer des Bürgerzentrums statt. Die Hauptgewinne werden am Samstag, 19. Januar 2019, 11 Uhr, in der Stadtsparkasse Wermelskirchen, Telegrafenstraße 5 bis 9 (Seiteneingang), von Vertretern des WiW Marketings überreicht.

Alle Gewinnzahlen finden Sie am Montag, 24. Dezember, in einer separaten Beilage im Wermelskirchener General-Anzeiger. So können Sie am Frühstückstisch schon herausfinden, ob Sie zu den Gewinnern gehören.