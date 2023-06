Youthnited ist anderen Festivals einen Schritt voraus

Bis Sonntag wird das Gelände auf der Kuhler Heide für Konzerte geöffnet.

Von Timo Sieg

Wermelskirchen. Hip-Hop, K-Pop, Rock, Pop: Insgesamt 18 Musik-Acts sind für das Youthnited-Festival über vier Tage angekündigt. Von heute, 8. Juni, bis Samstag, 10. Juni, wird das Gelände auf der Kuhler Heide in Wermelskirchen um 17 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 11. Juni, geht es schon um 11 Uhr mit einem Familiengottesdienst los. Das Event endet dann am Sonntag um 17 Uhr. Von Donnerstag bis Samstag wird ein Shuttlebus alle 20 Minuten zwischen dem Festivalgelände und dem Jugendcafé Wermelskirchen am Markt pendeln. An diesen Tagen soll das Event ungefähr um 23.30 Uhr enden.

Das Youthnited wird vom Jugendcafé (Juca) Wermelskirchen veranstaltet. Dessen Träger ist das Evangelisch-Freikirchliche Sozialwerk und daher wird es auch am Sonntag den Gottesdienst geben. André Frowein vom Juca betont allerdings auf Nachfrage, dass das Festival nicht dazu da sei, um Menschen auf die Kirchenbank zu holen.

Das Gleiche gelte für die „Schultour“, die in den vergangenen Tagen als Einleitung für das Youthnited durch das Bergische Land ging. Einige Künstler, die auf dem Festival auftreten, besuchten mit dem Juca zehn verschiedene Schulen. Sie sprachen mit Jugendlichen über Musik, beantworteten Fragen und spielten kleine Konzerte. Teilweise traten sie sogar zusammen mit den Jugendlichen auf, etwa mit der Schulband an der Sekundarschule Radevormwald. Seit 2015 findet die Schultour jedes Jahr statt, mit Ausnahme einer zweijährigen Pause aufgrund der Corona-Pandemie.

Am Mittwoch endete die Schultour an der Verbundschule Nord in Wermelskirchen. Froweins Fazit: „Fantastisch! Die Kinder haben sich riesig über die Abwechslung zum Schulalltag gefreut. Ich habe den Eindruck, die zehren davon und werden ermutigt, ihre Talente zu entdecken.“

Viele Jugendliche sind an der Organisation beteiligt

Am Dienstag war das Team an einer Schule in Leichlingen, – zum dritten Mal seitdem es die Schultour gibt. „Eine Schülerin hat mich wieder erkannt, in den Arm genommen und erzählt, dass sie sich das ganze Jahr auf uns gefreut hat“, erzählt Frowein ein wenig gerührt. Allein dafür habe sich die Arbeit schon gelohnt. Sie treffen in den Schulen oft auf Frust bei den Schülern wegen schlechter Noten. „Da sind wir eine Art Lichtblick und bieten eine andere Perspektive“, findet Frowein. Da sei vor allem nach der Pandemie-Zeit für die Schüler wichtig.

Auf der Schultour dabei waren auch die Praktikantinnen Juli (15) und Lilly (16) aus Wermelskirchen. Juli sagt, ihr gefalle die lockere Stimmung im Team, die an die Jugendlichen weiter gegeben worden sei. „Da wurden keine Vorträge gehalten, es war sehr interaktiv und auf Augenhöhe“, findet Lilly. Die beiden machten Videos für die sozialen Medien, halfen bei der Verpflegung und werden auch beim Festival eingebunden sein. Im Anschluss daran werden sie einen Einblick in die Finanzen der Veranstaltung bekommen. Die könnte ohne Spenden von Privatleuten und Unternehmen nicht gestemmt werden, stellt Frowein klar.

Er erzählt, das erste Youthnited hat 2016 stattgefunden: „Wir haben nach der Schultour gemerkt, wie viel Begeisterung und Motivation in der Generation steckt. Die wollen Teil von etwas sein und ihrer Kreativität freien Lauf lassen.“ Dafür will das Juca mit dem Festival ein Ventil bieten. Unter der Anleitung von Profis können Jugendliche an der Organisation arbeiten. „Das Team geht gerade durch einen Generationswechsel“, sagt Frowein. Es habe sich nicht nur vergrößert, inzwischen seien junge Leute in fast allen Positionen hauptverantwortlich. Im letzten Jahr packten rund 120 Helfer mit an, doppelt so viele wie noch 2016. Lukas (19) ist Leiter der Projektgruppe Technik im Team. Er half vor rund zehn Jahren bei einem Abendgottesdienst im Gemeindezentrum Dabringhausen zum ersten Mal in der Technik mit. „Ich habe als Kind schon früh alles, was Kabel hat, auseinandergeschraubt. Das mit dem Zusammenschrauben hatte ich noch nicht raus, zum Ärger meiner Eltern“, erzählt Lukas lachend. In diesem Jahr wird er eine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker anfangen. Durch seine Arbeit auf dem Festival habe er gelernt, trotz stressiger Situationen Ruhe zu bewahren und geduldig mit anderen umzugehen.

Diese Fähigkeit wird es an diesem Wochenende beim Youthnited wohl wieder brauchen. Nach der Corona-Zwangspause waren im vergangenen Jahr jeden Tag Hunderte Besucher auf dem Festivalgelände. Zu seinen Erwartungen sagt Frowein: „Ich wünsche mir in diesem Jahr 1000 Besucher pro Tag. Ob das in Erfüllung geht, werden wir sehen.“

Einen anderen Wunsch konnten die Veranstalter hingegen schon erfüllen. Wer sich durch das Line-Up der angekündigten Bands klickt, stößt auf einige Frauen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wenn man sich die größten Festivals des Landes anschaut. Frowein: „Wir haben uns schon vor Corona darüber geärgert, dass so wenig Frauen auf der Bühne waren. Umso mehr freuen wir uns, dass es in diesem Jahr so gut funktioniert hat.“

Hintergrund

Das Festival ist gedacht für Menschen im Alter von zehn bis 30 Jahren. Der Sonntag ist für alle Altersgruppen offen. Besucher können auf dem Gelände Essen und Getränke kaufen, aber auch selbst mitbringen. Alkohol ist verboten. Der Eintritt ist kostenlos. Veranstaltungsort ist die Kuhler Hiede 1 in Wermelskirchen. Die ist über die Haltestelle „Wermelskirchen Eipringhausen“ zu erreichen. Es fährt ein Shuttle-Bus; Fahrplan, Line-Up sowie weitere Informationen unter:

youthnited.de