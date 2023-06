Youthnited-Festival sprengt Grenzen

Rocken am Rand: Von Donnerstag bis Samstagabend gaben sich die Bands die Klinke in die Hand.

International und generationsübergreifend: Spektakel auf der Kuhler Heide zog wieder Massen an.

Von Tanja Alandt

Wermelskirchen. Ganz relaxt sitzen sie da auf der Bank, die Teenies. Essen Pommes, trinken Limo und lauschen den Songs von Musiker Lasse Siebel. Andere Jugendliche tanzen und bewegen ihre Arme zum Takt der Musik und jubeln, als der Frontmann die Gäste – teilweise mehrsprachig – begrüßt. Ein Bild, das sich am Wochenende am Rande der Stadt bot.

Gleichwohl das Youthnited-Festival auf der Kuhler Heide die ersten drei Tage bis zum Familientag am Sonntag eigentlich eine weitestgehend elternfreie Zone sein sollte, schnupperten einige Eltern doch schon vorher etwas Festivalluft und rockten mit.

Die jüngeren Besucher durften dabei Huckepack auf den Schultern der Eltern die Musikerinnen und Musiker auf der Bühne begutachten.

+ Auch sportliche Aktivitäten gehörten dazu. Auf der Kletterwand konnten sich die Jugendlichen auspowern. © Doro Siewert

Während Lasse Siebel weitere Songs anstimmte und auch über seine Beziehung zum Glauben sprach, kamen weitere Jugendliche am Samstagabend – dem vorletzten Festival-Tag. Der Weg zum Gelände am Bauernhof Eipringhausen führte mitten durch das Grüne – entlang am Weidezaun, der mit Lichterketten dekoriert war und im Dunkeln den Weg zeigte. Die Veranstalter vom Evangelischen Sozialwerk hatten einen Shuttle-Bus organisiert, der die Jugendlichen von Donnerstag bis Samstag jeweils ab 17 Uhr im 20-Minuten-Takt am Juca an der Stockhauser Straße sowie am Busbahnhof einsammelte und zu dem Festival brachte. Zurück ging es, nach Vergabe der letzten Autogramme von den Musikern, ebenfalls im 20-Minuten-Takt bis Mitternacht.

+ Die jüngeren Besucher durften ausnahmsweise auch mal auf den Schultern der Eltern der Musik lauschen. © Doro Siewert

Das evangelisch-freikirchliche Sozialwerk Wermelskirchen veranstaltete mit dem Jugendcafé am Markt Juca wieder das Youthnited-Festival mit kostenlosem Eintritt auf der Kuhler Heide. „Im Umkreis von 500 Metern gibt es hier keine Nachbarn. Es ist niemand da, den laute Musik stören könnte“, sagte Veranstalter André Frowein.

Zum ersten Mal fand das Festival von Jugendlichen für Jugendliche vor sechs Jahren statt. Schon ein Jahr später wurde aus dem ursprünglich eintägigen Festival vier Tage. „Von Jahr zu Jahr gab es immer etwas Neues“, berichtete Frowein. Dieses Mal waren Merchandise-Artikel ein Novum. Viele T-Shirts in diversen Farben mit dem Youthnited-Logo sowie dem Lineup des diesjährigen Festivals auf der Rückseite hingen zum Kauf unter dem Pavillon bereit.

Mit einer Button-Maschine druckten sich die Jugendlichen zudem Namensschilder aus. Etwa 160 Jugendliche hatten sich insgesamt bei dem viertägigen Festival eingebracht, wie die Veranstalter berichteten.

+ „Kontrollverlust“ waren eine Woche zuvor noch bei „Rock am Markt“, bevor sie jetzt die Kuhler Heide rockten. © Doro Siewert

Bei ihrem Einsatz lernten sie, wie man ein Festival organisiert und veranstaltet, welche Arbeitsbereiche dazugehören: Angefangen vom Marketing und Social Media vorab über die Security bis hin zum Backstage-Bereich.

Musiker reisten auch aus Iowa an

Die Musiker reisten aus der Umgebung an, aber auch aus Österreich, der Schweiz und sogar aus Iowa an. Die jungen Festival–Mitarbeiter stellten ihnen Fragen. So haben sie beispielsweise erfahren, wie die Künstler und Künstlerinnen zu einem Plattenvertrag gekommen sind, ob es manchmal Zoff in der Band gibt oder wie sie mit Krisen umgehen.

Auch Ton- und Lichttechnik interessierte die Jugendlichen. Sie tunkten die Bands auf der Bühne in weißes, gelbes oder lila Scheinwerferlicht und sorgten für gute Klänge aus den Boxen. Beim Bouldern am Kletterturm halfen die jungen Erwachsenen ebenfalls gerne mit. Sie wiesen die Gäste ein und sicherten sie für das spontane Klettern mit Seilen ab. Nach den 15 Bands an den drei Festival-Tagen waren zusätzlich drei Bands am Familientag am Sonntag eingeladen. An diesem waren die Eltern dann ausdrücklich erwünscht.

Dieser letzte Tag auf der Kuhler Heide wurde vor allem für die Kids unter zehn Jahren geplant. Neben Eis und einer Popcorn-Maschine stand dann am Sonntag auch eine große Hüpfburg auf dem Gelände, bis alles wieder abgebaut werden musste und die letzten Lieder verklangen.

Hintergrund

Das erste Youthnited-Festival fand 2017 statt. Die Idee dafür basierte auf dem Projekt der Schultour, da laut Frowein in den Klassenzimmern „riesige Talente schlummern“. Das Youthnited-Festival ist das Finale der Schultour, bei der Bands Schulen in der Region beuchen, um von ihrer Arbeit zu erzählen. Durch eine Leader-Förderung kann das Festival kostenlos für die Teilnehmenden bleiben. Auch Privatleute unterstützten diese mehrtägige Veranstaltung mit Spenden. Es ist den Veranstaltern wichtig, dass Kids und Jugendliche im gesicherten Bereich und ohne Alkohol ein Festival besuchen können. Und das organisieren sie auch noch gemeinsam.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Alle sind aktiv dabei

Das Besondere an Youthnited ist eigentlich schon zu erkennen, wenn man als Unbeteiligter auf das Festival-Gelände an der Kuhler Heide kommt: Viele Jugendliche tummeln sich dort; aber nicht nur zum Feiern, sondern eben auch zum Mithelfen. Die Teenies lernen hautnah, wie man Musiker vor Ort betreut, wie man so erfolgreich an Ton und Licht schraubt, dass das Ganze auch professionell ausschaut, eben, wie man organisiert, plant und durchführt.

Und so ist das, was da auf der Kuhler Heide präsentiert wird, immer ein buntes und tolles Gemeinschaftswerk. Eines, an dem nicht nur so viele beteiligt sind, sondern auch die Verantwortung gemeinsam tragen. Das schon in sehr jungem Alter zu lernen, ist Gold wert. Und das ist nur ein Aspekt, der das Youthnited-Festival seit Jahren so erfolgreich sein lässt.

Wie schön für alle, dass es nach langer Corona-Bremse jetzt wieder uneingeschränkt stattfinden konnte.