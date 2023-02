Yoga im Sitzen macht allen gute Laune

Carla Druschke bietet die Bewegungsform auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen an.

Von Anja Carolina Siebel

Carla Druschke beginnt ihre Yoga-Stunde am Freitag mit einer Fingerübung: „Wir nehmen Daumen und Zeigefinger der einen Hand und formen sie wie ein kleines Gewehr“, erklärt sie. „Dann nehmen wir die andere Hand und formen ein V. Und dann wechseln wir.“

Gar nicht so einfach, gleichwohl die elf Teilnehmerinnen schon versiert sind. Denn sie kommen regelmäßig in die Stunden von Carla Druschke in ihrer Yoga- und Meditationsschule „Ruhe und Raum“ an der Luisenstraße – zum Yoga auf dem Stuhl.

„Yoga soll für alle sein, sowohl für jene, die sich gut und flexibel bewegen können, aber auch für Menschen, die eben Bewegungseinschränkungen haben, schon älter oder erkrankt sind.“

So wie eine Teilnehmerin, die sich gerne zu Wort meldet. „Ich habe früher immer gerne Yoga gemacht. Seit einigen Jahren habe ich Multiple Sklerose und kann die Übungen in der bewährten Form auf der Matte leider nicht mehr ausführen. Deshalb bin ich so froh über das Yoga auf dem Stuhl.“

„Beim Yoga ist jeder willkommen. Auch Menschen, die ansonsten körperlich eingeschränkt sind.“

Eine andere Teilnehmerin erzählt, dass sie eine Krebserkrankung und eine Herzklappen-OP hinter sich hat. Auch sie lebt entsprechend mit Einschränkungen. „Wenn ich hier war, nach dieser Stunde, fühle ich mich aber leicht und beschwingt und bin absolut fit“, sagt sie fröhlich. Und: Sie könne beim Autofahren den Kopf wieder richtig drehen. Zuvor hätte sie Probleme mit der Nackenmuskulatur gehabt.

Es geht um Atmung, möglichst durch die Nase, denn dann merkt man schnell wenn man sich überanstrengt. Und es geht um Bewegung, bei jedem und jeder so, wie es denn möglich ist. „Yoga bedeutet ja auch, seine eigenen Grenzen akzeptieren zu lernen“, erklärt Carla Druschke. „Und die sind eben bei jedem anders gesteckt.“

Seit fast sieben Jahren trifft sich die muntere Gruppe bereits zum Yoga auf dem Stuhl. Und die meisten bleiben dieser Gruppe treu – aus gutem Grund, Sie wissen die Übungen zu schätzen, die ihrer Gesundheit Gutes tun, aber auch den Zusammenhalt der Gruppe, in der jeder den anderen so akzeptiert wie er ist. Mit allem, was er hat.

Nicht nur Damen sind bei Carla Druschke dabei

„Wollen wir noch einen Flow machen?“, fragt eine Teilnehmerin. Und alle nicken begeistert. Yoga Flow heißt so viel wie „fließende Bewegungen“. Bei einem „Yoga Flow“ werden die einzelnen Asanas, so heißen die Übungen beim Yoga, fließend miteinander verbunden. Man gelangt also fließend von einer Asana zur nächsten. Dabei wird geatmet. Einatmen bei einer Asana, ausatmen bei der nächsten. Und das Ganze mit geschlossenem Mund. Die Handflächen werden beispielsweise hinter dem Rücken zusammengebracht; später beide Arme hinter dem Rücken gehoben. Jede und jeder eben so gut, wie er oder sie es kann.

Nicht nur Damen sind bei Carla Druschke dabei. „Es gibt auch zwei Herren, die derzeit erkrankt sind“, berichtet sie. Einer davon habe bereits mehrere Herzinfarkte hinter sich und freue sich, mit und beim Yoga endlich zur Ruhe zu finden, sich buchstäblich entspannen zu können.

Carla Druschke: „Auch bei Krebserkrankungen kann Yoga gute Dienste zu mehr Wohlbefinden während der Behandlungsphase leisten. Die Patienten müssen eben schauen, wie sehr sie sich belasten können und wollen.“

Yoga, das betont sie, sei für alle da. Eben auch für Menschen mit geringen oder stärkeren körperlichen Einschränkungen. „Deshalb biete ich das Yoga auf dem Stuhl auch im Seniorenheim Haus Vogelsang an“, erzählt Carla Druschke. „Dort nehmen auch Senioren im Rollstuhl daran teil.“ Das sei auch in der Yogaschule an der Luisenstraße möglich. „Unsere Räume sind barrierefrei; wir haben nur keine barrierefreie Toilette.“

Wer Interesse hat, am Yoga auf dem Stuhl teilzunehmen, kann unverbindlich bei einer kostenlosen Schnupperstunde mitmachen. „Bei uns ist jeder willkommen“, sagt eine Teilnehmerin fröhlich. „Wir sind zwar zum Teil schon lange dabei, heißen neue Menschen aber immer sehr gerne willkommen.“

Und der Sinn für Geselligkeit wird auch nach der Stunde deutlich, als sich alle zurufen: „Bis gleich.“ Sie treffen sich im Anschluss immer noch zum Kaffeetrinken.

Kontakt

Yoga auf dem Stuhl ist eine spezielle Übungsreihe für ältere Menschen, die aufgrund ihres Alters, ihrer Krankheit oder anderer Einschränkungen durch eine spezifische Yogapraxis eine entscheidende Verbesserung ihres Gesundheitszustandes und ihres Wohlbefindens erreichen möchten. Die Stunden finden immer freitags (10 Uhr bis 11 Uhr und 11.15 Uhr bis 11.15 Uhr) in der Meditations- und Yogaschule „Ruhe und Raum“, Luisenstraße 14, statt. Eine Anmeldung unter Tel. (0 21 96) 97 25 07 ist dringend erforderlich.

Mehr auch unter www.ruheundraum.de