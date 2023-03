Yanic Bosbach bleibt JuLi-Vorsitzender

Der Wermelskirchener Yanic Bosbach bleibt Vorsitzender der Jungen Liberalen (JuLi) im Rheinisch-Bergischen Kreis. Beim ersten Kreiskongress des FDP-Nachwuchses in 2023 standen turnusgemäß Vorstandswahlen an – Yanic Bosbach wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt.