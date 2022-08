Wupsi muss Schüler stehenlassen

Buslinie zum Schulzentrum Odenthal hat seit diesem Schuljahr morgens nur eingeschränkte Fahrtzeiten

Von Anja Carolina Siebel

Es ist eine Menge an Kindern und Jugendlichem, die jeden Morgen nach Odenthal müssen. Sie besuchen im dortigen Schulzentrum die Realschule oder das Gymnasium. Die meisten von ihnen nehmen den Bus zur Schule an der Bergisch Gladbacher Straße. Das hat auch bisher immer recht reibungslos geklappt. Um 7.30 Uhr fuhren beide Busse Richtung Odenthal. „Bis zu diesem Schuljahresbeginn“, sagt Vanessa Haas. Die 16-jährige Tochter der Dabringhauserin besucht das Gymnasium in Odenthal.

Und erlebte zusammen mit einigen Mitschülern zum Schuljahresbeginn eine üble Überraschung: „Der Bus konnte nicht alle Schüler mitnehmen“, beichtet Vanessa Haas. Denn während die Wupsi als zuständiges Nahverkehrsunternehmen bisher zu Schulzeiten immer zwei Busse nach Dabringhausen entsandte, um die Schülerinnen und Schüler ins Odenthaler Schulzentrum zu transportieren, war es jetzt nur noch einer. Vanessa Haas: „Wir haben das vorher nicht gewusst, sind auch nicht vorab informiert worden. Bei uns gibt es noch die zusätzliche Hürde, dass unsere Tochter im Rollstuhl sitzt.“

Die Kinder und Jugendlichen, die nicht mit der ersten Busfuhre mitkamen, mussten sich entsprechend selbst organisieren; sie benachrichtigten Eltern und befreundete Familien, um doch noch zur Schule zu kommen. Vanessa Haas ist entsetzt: „Das betrifft ja viele. Die Busse nehmen ja immer auch noch Schüler aus Lüdorf, Limmringhausen oder Altenberg mit. Die kamen ja dann auch nicht mehr rein.“ 15 Schülerinnen und Schüler seien es allein an der Haltestelle in Dabringhausen-Mitte (Hilgener Straße) gewesen, die der Gelenkbus an den ersten Schultagen zurückgelassen hätte.

„Der zweite Bus fährt jetzt viel zu früh. Die Kinder sind dann weit vor Unterrichtsbeginn an der Schule.

Kristin Menzel, Sprecherin der Wupsi, bestätigt auf WGA-Nachfrage, dass es kurzzeitig nur einen Bus gab, der morgens die Schüler aus Dabringhausen nach Odenthal brachte. „Aufgrund von Personalengpässen, die es ja derzeit allerorten gibt, mussten wir den Plan dahingehend ändern“, sagt die Sprecherin. „Wir haben einen Gelenkbus entsendet, aber auch der war zu klein.“ Seit dieser Woche gibt es nun wieder zwei Busse – allerdings fährt einer davon bereits um 7 Uhr ab. „Viel zu früh“, sagt Vanessa Haas. „Die Kinder sind dann eine Dreiviertelstunde vor Unterrichtsbeginn an der Schule – und ich kann mir vorstellen, dass nicht viele das nutzen werden. Und am Ende bleiben die Transport-Fahrten dann doch wieder an uns Eltern hängen.“

Im Schulzentrum Odenthal sei bisher noch nichts von der fehlenden Busfahrt zur ersten Schulstunde von Dabringhausen bekannt. „Bei uns sind bisher weder Beschwerden eingegangen noch hat irgendjemand sich entschuldigt, weil er oder sie nicht mitfahren konnte“, sagt eine Mitarbeiterin des Gymnasiums auf Nachfrage. Vanessa Haas führt das „auf die gute Vernetzung der Eltern untereinander“ zurück. „Allerdings ist es für uns natürlich ein zusätzlicher Aufwand, zumal viele berufstätig sind.“

Seit Februar 2015 gibt es eine Busverbindung zwischen Dabringhausen und Odenthal, die durch den Öffentlichen Personennahverkehr gestellt wird.

Seitdem verkehrt bis zu drei Mal täglich ein Linienbus zwischen Dabringhausen und Odenthal (mit Weiterfahrtmöglichkeit nach Bergisch Gladbach). Ausgehend von der stetig wachsenden Zahl an Dabringhausener Schülern am Odenthaler Schulzentrum hatte die Odenthaler Verwaltung mit dem Kreis Gespräche über eine solche neue Buslinie geführt.

Insgesamt kehren über 25 Prozent der Wermelskirchener Schüler den heimischen Schulen den Rücken — sie fahren wie bereits berichtet nach Remscheid, Burscheid, Hückeswagen, Opladen — und vermehrt auch nach Odenthal ins dortige Schulzentrum, wo sie Realschule oder Gymnasium besuchen.

Buslinie

Die Buslinie 238 (Dabringhausen-Odenthal und zurück) wurde im Jahr 2015 extra auf Wunsch von Eltern eingerichtet, die eine direkte Verbindung für ihre Kinder ins Schulzentrum wollten. Sie fährt zurzeit um 7.30 Uhr, 8.30 Uhr und 15.56 Uhr von Dabringhausen-Mitte.