Wupperverband arbeitet an Uelfe

Gleich zwei Gründe haben die derzeitigen Arbeiten in einem Abschnitt an der Uelfe.

Zum einen wird in diesem Abschnitt die Hochwasservorsorge verbessert, zum anderen der Bach naturnah gestaltet. Seit Donnerstag führt der Wupperverband diese Arbeiten durch. Um den Abfluss im Gewässer zu verbessern, wird das Gewässerprofil der Uelfe vergrößert und strukturell angereichert.

Eine Brücke als Engstelle wird im Verlauf der Arbeiten abgerissen sowie eine scharfe Kurve der Uelfe für den Abfluss optimiert. Dadurch kann Wasser aus diesem Bereich schneller abfließen.

Das Privatgrundstück, auf dem die Arbeiten stattfinden, liegt unterhalb der Kreisstraße 6 zwischen Oberste Mühle und Hees Mühle/Uelfebad. Die Maßnahme werde etwa drei Wochen dauern und sei mit dem Oberbergischen Kreis abgestimmt, teilt der Wupperverband mit.

Wenngleich bei den Maschinen des Wupperverbandes grundsätzlich nur Bio-Hydraulik-Öl zum Einsatz kommt, welches vergleichsweise umweltverträglich ist, setzt der Wupperverband bei Arbeiten in Flüssen und Bächen zusätzlich Ölsperren ein. In diesem Fall wird die Ölsperre im Uelfebad verlegt, da hier ein ruhiger Bereich zu finden ist, in dem die Sperre gut eingebracht werden kann. Dies ist mit dem Besitzer des Uelfebads, der Stadt Radevormwald, vereinbart. -miz-