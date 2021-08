Wunschbaum macht vielen Menschen große Freude

Spenden

+ © Susanne Katterwe Einige der Empgänger bekamen am Samstag ihr Geschenke persönlich unter dem Wunschbaum überreicht. Zu sehen sind auch die Organisatorinnen Cornelia Seng (rechts) und Susann Leumer. © Susanne Katterwe

Die Weihnachtsaktion der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ und Susann Leumer war ein voller Erfolg.

Von Susanne Katterwe

Die Augen des kleinen Ole begannen zu strahlen, und ein Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus, als er am Samstag unter dem Wunschbaum sein Geschenk überreicht bekam. So ging es an den vergangenen Tagen vielen Menschen in Wermelskirchen – dank der Aktion „Wunschbaum“, initiiert von der Dhünnerin Susann Leumer.

Wie auch im vergangenen Jahr, durften Senioren, Familien und Kinder des „Internationalen Frauentreffs“ und der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ ihre Wünsche äußern. Diese wurden auf Karten geschrieben, die extra für den Zweck entworfen wurden, und dann an dem großen Weihnachtsbaum vor dem Weltladen in Wermelskirchen aufgehängt. Alle Anwohner, die helfen wollten, konnten sich dort Wunschkarten abholen und diese anonym oder auch persönlich erfüllen.

Organisiert hat die Aktion die Wermelskirchnerin Susann Leumer, weil sie gern hilft. 2017 hatte sie die Idee, eine Geschenke-Aktion zu starten, um auch denen, die sonst keine Geschenke erhalten würden, Wünsche zu erfüllen und nebenbei Menschen zu Weihnachten zusammenzuführen.

Cornelia Seng weiß, wer Hilfe dringend braucht

Auch dieses Jahr hat sie dafür wieder Tage damit verbracht, Telefonate zu führen, mit Sponsoren die Karten und Plakate zu entwerfen und Wünsche zu vermitteln. Leumer hatte sich für das Projekt mit Pfarrerin Cornelia Seng zusammengetan, die als Leiterin der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ und des Frauentreffs nicht nur genau weiß, wer in Wermelskirchen Unterstützung braucht, sondern auch viele Kontakte hat.

So war es möglich, alle 63 Wünsche, die seit Ende November am Baum hingen, „an den Mann zu bringen“. Alle, bis auf einen. Eine dreiköpfige Familie hatte für Weihnachten einen Wunsch, der nicht so einfach zu erfüllen war: eine Drei-Zimmer-Wohnung.

Vor eineinhalb Jahren musste das Paar aus Syrien fliehen und wohnt seither in einer Unterkunft. Vor acht Monaten durften dann auch seine Kinder nachkommen.

Syrische Familie teilt sich zu fünft kleines Zimmer

Zu fünft teilen sie sich ein Zimmer mit einer kleinen Toilette. Die Kinder gehen zur Schule, der Aufenthalt ist genehmigt, nur die Wohnung fehlt noch – und die Karte hängt noch im Wunschbaum. Alle anderen Wünsche konnten jedoch schnell erfüllt werden. Pullover, Schals und Spielzeug waren dabei, aber auch Wünsche, wie „Deutsch lernen“ oder „gemeinsam Gesellschaftsspiele zu spielen“.

Viele meldeten sich, um diese in Erfüllung zu bringen. „Es gab einige sehr schöne Geschichten, die durch die Aktion entstanden sind“, berichtet Leumer strahlend. „Für einen Bewohner des Seniorenheims fanden wir jemanden, der von nun an einmal im Monat zum „Mensch-ärger-dich-nicht“-Spiel vorbeikommt. Und zwei Familien werden dieses Jahr ein gemeinsames Weihnachtsessen haben und persönlich den Wunsch vom Baum übergeben. Der Lauftreff wird eine Frau im Wohnheim überraschen, die sich Heimatlieder wünschte. So wurden und werden noch viele kleinere und größere Wünsche per Post unter dem Wunschbaum oder durch Besuche erfüllt.