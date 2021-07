Sie wollen Weihnachten zum Klingen bringen

Musik

+ Sie proben für das große Weihnachtskonzert in der Stadtkirche: der Vokalpraktische Kurs mit Musiklehrerin Silke Vogel. Foto: Theresa Demski

Für den 17. Dezember laden der Vokalpraktische Kurs und ein Religionskurs des Gymnasiums zum Konzert ein.

Von Theresa Demski

Als Silke Vogel die ersten Töne auf dem Flügel anschlägt, stimmen die Schüler ohne zu zögern ein. Die hellen Stimmen treffen auf die tieferen, die mutigen auf die noch leiseren. Und vom ersten Ton an klingen die Übung und die Harmonie des Kurses mit. Die Jüngsten sind gerade 15, die Ältesten schon volljährig. Aber im Vokalpraktischen Kurs von Silke Vogel spielt das keine Rolle. Die Schülerinnen und der einzige Schüler in den Reihen des Kurses sind aufeinander eingestimmt und sie teilen eine Faszination: die Musik.

Dazu kommt, dass sie gemeinsam ein Projekt stemmen. Und dafür ziehen sie ohnehin an einem Strang: Am Montag, 17. Dezember, ab 19 Uhr stimmt der Vokalpraktische Kurs zum Weihnachtskonzert in der Stadtkirche an – mit Unterstützung der Religionsschüler von Anja Kramer, die Texte, Theater und Impulse beisteuern.

Dafür stecken die Schüler nun also in den Proben. „One call away“ heißt das Stück, das sich die Schüler als erstes vorgenommen haben.

„Wir haben Lieder für alle Altersklassen rausgesucht“, erzählt Schülerin Laura-Angelique Gierlich. Melodien, die ihnen selber nahe liegen und gefallen, klassische Weihnachtslieder, die auch älteren Zuhörern vertraut vorkommen sollten, und Stücke wie die „Weihnachtsbäckerei“ für die jüngsten Zuhörer.

„Wir interpretieren die Weihnachtslieder auf unsere Weise.“

Emilia Schmitz, Schülerin

Alle Lieder haben eines gemeinsam: „Wir interpretieren sie auf unsere Weise“, sagt Emilia Schmitz. Und das geht so weit, dass die Schüler kurzerhand auf eine bekannte Melodie wie die von Leonard Cohens „Hallelujah“ einen neuen Text legen. Das Lied sei in seiner Originalfassung einfach kein Weihnachtslied, haben die Musiklehrerin und ihre Schüler festgestellt. Und weil inhaltliche Fragen im Vokalpraktischen Kurs nicht einfach zur Seite gewischt, sondern besprochen werden, machte sich Shirin Abu-Aishah an die Arbeit und textete neue Liedzeilen – weil ihnen die Melodie so gut gefiel. „Wir wollen zeigen, dass Weihnachten für verschiedene Menschen verschiedene Seiten hat“, erklärt die junge Texterin.

Die Schüler versuchen sich zudem an gleich mehreren Sprachen. Holländische Weihnachtstexte werden ebenso zu hören sein wie spanische, französische, englische und deutsche. „Wir haben eine ganz gute Auswahl getroffen, um den Menschen Weihnachtsstimmung zu bringen“, sagt Bianca-Celine Ley.

Und genau diesen Effekt wünscht sie sich für die Zuhörer in der Stadtkirche: Es soll Advent werden. Und es sei ihnen wichtig, dass die Besucher sehen können, wieviel Spaß sie bei der musikalischen Arbeit haben, ergänzt Franziska Bölting. „Wir setzen hier etwas Eigenes um“, sagt die 16-Jährige.

Die Sängerinnen werden unterstützt von Musikern an Klavier und Geige, mit Querflöte, Cello und der Kistentrommel Cajon. Und auch die Kooperation mit den Religionsschülern trägt bereits Früchte. „Es wäre schön, wenn wir mit unserer Musik und den Impulsen Denkanstöße geben können“, sagen die Schüler. Und dann fügen sie entschlossen hinzu: „Uns geht es um Menschlichkeit.“

Dann entschließen die Sängerinnen, dass sie genug geredet haben, und widmen sich ihrer eigentlichen Leidenschaft. Silke Vogel gibt die Melodie eines Weihnachtsmedleys vor und die Jugendlichen stimmen ein – und als Zuschauer bekommt man fast den Eindruck, als werde schon während der Proben ein bisschen Weihnachten.