Hier ist der Kreis barrierefrei

Wo ist es im Kreis eigentlich als Rollstuhlfahrer besonders schwierig durchzukommen? Oder wo besonders einfach? Eine Karte soll das nun zeigen.

Von Frihtjof Bublitz

Rhein-Berg. Der Rheinisch-Bergische Kreis hat in Kooperation mit dem Verein Sozialhelden Berlin eine digitale Karte erstellt, auf der mögliche Barrieren verschiedener Orte im Kreis sichtbar gemacht werden. Restaurants, Arztpraxen, Geschäfte oder Sportanlagen sind so auf einer digitalen Karte abrufbar. Eine erste Einschätzung zur Rollstuhlgerechtigkeit der Orte ist durch ein Ampelsystem ersichtlich.

Wird ein Ort auf der Karte aktiviert, werden weitere Orientierungshilfen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen und besonderen Bedarfen angezeigt. Dies sind zum Beispiel Auskünfte zu vorhandenen Blindenleitsystemen oder Informationen in Blindenschrift sowie in leichter Sprache. „Um ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben besser planen und umsetzen zu können, wünschen sich viele Bürgerinnen und Bürger eine gebündelte Übersicht, an welchen Orten im Kreisgebiet es mögliche Barrieren gibt“, sagt Dezernent Markus Fischer.

Claudia Materne, Leiterin des Amts für Soziales und Inklusion in Rhein-Berg, ergänzt: „Die Karte soll Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt oder auf Hilfsmittel angewiesen sind, diese Teilnahme erleichtern.“ Um die Informationen in dem digitalen System weiter auszubauen, können alle Bürger sich direkt einbringen und Daten anhand eines auf der Karte hinterlegten Fragebogens mit einem mobilen Endgerät digital erfassen. Nutzer können auch weitere Informationen als Freitext eintragen oder Fotos hochladen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Gemeinschaftsaktionen, sogenannte Mapping-Aktionen, durchzuführen.

Kreisverwaltung sucht weitere Kooperationspartner

Um die Anwendung zu testen, führten beispielsweise Schüler des Gymnasiums in Wermelskirchen in Kooperation mit dem Beirat für Menschen mit Behinderung eine Mapping-Aktion durch. Bei einer Projektwoche erfassten sie in Kleingruppen Daten zur Barrierefreiheit von verschiedenen Orten in Wermelskirchen. Außerdem wird es eine Datenerfassung in Kooperation mit dem Inklusionsbeirat der Gemeinde Odenthal geben. Die Kreisverwaltung sucht noch weitere Kooperationspartner für das Projekt.

Die digitale Karte mit dem hinterlegten Fragebogen und weitere Informationen zum Projekt sind online abrufbar unter: rbk-barrierefrei.de