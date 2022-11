WiW prämiert kreativsten Kürbisköpfe

Wermelskirchen. Kreative Ideen waren beim Kürbisschnitzwettbewerb, zu dem der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) aufgerufen hatte, gefragt. „Die Jury hat sich schwergetan, sich zu entscheiden“, sagte Jasmin Riemann, Geschäftsführerin des Marketingvereins: „Denn alle 50 Kürbisse sind so schön.“ Die Jury mit WiW-Maskottchen „Dellouga“, Katja Burger und Thorsten vom Stein musste aber eine Entscheidung fällen: Den ersten Platz (30 Dellmark) konnte Familie Clevenbergh-Lachnit (Foto) mit nach Hause nehmen. Platz zwei, dotiert mit einem 25 Dellmark-Einkaufsgutschein ging an Lucia de Miguel, Rang drei (20 Dellmark) sicherte sich Paul vom Stein. Alle übrigen Künstler bekamen fünf Dellmark für ihren Beitrag. sng