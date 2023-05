WiW fühlt sich durch Zuschuss gestärkt

Der Feierabendmarkt in der Innenstadt findet wieder am Donnerstag, 25. Mai, statt.

Große Veranstaltungen hätten mit gekürztem Budget nicht stattfinden können.

Von Stephan Singer und Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Der Stadtmarketingverein WiW stemmt so einiges an Veranstaltungen, was die Wermelskirchener zu schätzen wissen. Verkaufsoffene Sonntage, den Bergischen Feierabendmarkt, „Rock am Markt“, den Weihnachtstreff oder die Ausbildungsmesse „Connect“. All das – und noch viel mehr – steht im Jahreskalender des Marketingvereins. Alleine zwölf Großveranstaltungen und darüber hinaus viele weitere Aktionen werden vom WiW-Team jährlich organisiert und durchgeführt.

Wie berichtet, wurde während der jüngsten Ratssitzung mit einer breiten Mehrheit für einen Zuschuss von 80 000 Euro für WiW gestimmt – zunächst befristet auf ein Jahr. Seit Jahren bekommt WiW zur Finanzierung der Arbeit jährlich 60 000 Euro Zuschuss von der Stadt. Dieser Betrag drohte nun drastisch gekürzt zu werden, sagt Kirstin Bubenzer als zweite WiW-Vorsitzende: „Das wäre das Aus für viele unserer Veranstaltungen gewesen und wir hätten auch Personal reduzieren müssen.“ Der Bergische Feierabendmarkt, die „Hungrige Dellmann-Tour“ und auch die Blumenampeln hätten gestrichen und auch bei der Weihnachtsbeleuchtung gespart werden müssen.

Programm ist aufwendigund kostet Geld

Umso glücklicher sei der Vereinsvorstand nun, weil dieser Betrag per Ratsbeschluss jetzt sogar noch aufgestockt wurde. Der Vorsitzende André Frowein sieht den Marketingverein nunmehr gut gerüstet: „Wir sind so froh, dass wir unsere für dieses Jahr geplanten Veranstaltungen durchführen können.“ Nun könne sich der Vorstand mit dem gesamten Team wieder ganz für das einsetzen, was die Lebensqualität in der Stadt ausmacht.

„Trotz unserer vielen ehrenamtlichen Unterstützer und freiwilligen Helfer kostet das eine Menge Geld“, erinnert Kirstin Bubenzer. „Im Fokus all unserer Tätigkeiten liegt die Wirtschaftsförderung unserer Unternehmen, Händler, Dienstleister und Gastronomen, unserer Vereine und all unserer Bürger“, erklärt sie. Da sei die Finanzierung sowieso schon jedes Jahr nur machbar, „weil sich so viele Menschen für die Arbeit des Marketingvereins begeistern und diese mit jeder Menge kostenfreiem Einsatz unterstützen“ würden.

Unmittelbar auf der Agenda steht der Verkaufsoffene Sonntag zu „Das Fest“ am 21. Mai und danach am kommenden Donnerstag, 25. Mai, der erste Bergische Feierabendmarkt der Saison in Wermelskirchen auf der Telegrafenstraße im Rathaus und Stadt-Karree.