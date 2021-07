So wird der ganze Müll abgeholt

Wermelskirchen

+ © Christian Beier (Archivfoto) So bitte nicht! Der Bürgersteig muss trotz ausgedienter Weihnachtsbäume passierbar bleiben. © Christian Beier (Archivfoto)

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Markus Schumacher schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Markus Schumacher schließen

Die Abfallberatung der Stadt informiert über die Entsorgung. Den Wertstoffhof übernimmt der BAV.

Von Markus Schumacher

Alle freuen sich aufs Fest. Nur nicht Susanne Jakstait – die denkt nämlich berufsbedingt schon an die Zeit danach. Die Sachbearbeiterin in der Kämmerei informiert über die Abfallentsorgung.

+ Standpunkt von Markus Schumacher

Da ist der Weihnachtsbaumaum noch gar nicht geschmückt – und trotzdem steht schon fest, wann er wie Müll an der Straße liegt. „Die Abfuhr der Weihnachtsbäume erfolgt für alle Bezirke (1-10) vom 13. bis 17. Januar 2020“, schreibt Susanne Jakstait. In der Abfallsatzung der Stadt gebe es keine Regelung zu diesem Thema. „Aber natürlich sagt schon der gesunde Menschenverstand, dass etwa Lametta entfernt werden muss“, sagt die Expertin. Und selbstverständlich dürfe der Baum auch nicht mitten im Weg liegen oder einen Parkplatz versperren. Bis jetzt seien aber bei der Abholung der Bäume durch Revea nie Probleme gemeldet worden. Susanne Jakstait sagt: „Weihnachtsbäume sind ja auch nur einmal im Jahr.“

Weiter informiert die Abfallberatung der Stadt Wermelskirchen:

Müllabfuhrkalender 2020

Die Müllabfuhrkalender fürs kommende Jahr liegen zur Abholung im Eingangsbereich des Rathauses bereit. Darüber hinaus erhalten sie die Müllabfuhrkalender an nachfolgenden Standorten im Stadtgebiet: Lotto Toto Duran, Bahnhofstraße 1; Post vom Stein (Pohlhausen), Oberpohlhausen 40; Lotto- und Postannahmestelle Hadi´s, Tente 57; Kaufzentrum Hübing (Dabringhausen), Altenberger Straße 69; Postfiliale Dabringhausen, Altenberger Straße 54; Frischmarkt Dhünn, Hauptstraße 40; Elektro Peters, Neuenweg 6; Lotto Ülker, Eich 48 Revea Hilgen, Heide 1 in Burscheid.

Änderung

Die Heinhausstraße wechselt zum 01.01.2020 in den Abfuhrbezirk 8 (bislang Abfuhrbezirk 4). Die betroffenen Haushalte werden schriftlich durch das Abfuhrunternehmen Revea gesondert informiert.

Weihnachten/Neujahr 2019/2020

Die Abfallberatung weist zudem darauf hin, dass sich die Müllentsorgung (Entleerung Restmüll, Gelber Sack und Biotonne) durch die Feiertage verschiebt. Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Müllabfuhrkalender.

Revea

Die Firma Revea in Burscheid arbeitet am 23., 24.12. sowie am 27., 30. und 31. Dezember ganz normal in der Zeit von 6 bis 16.30 Uhr. Probleme, die im Zusammenhang mit der Entleerung der Müllgefäße auftauchen, sind vom 23. Dezember bis 1. Januar bitte unmittelbar bei der Firma Revea zu melden: Tel. 0 21 74/76 26 0.

Wertstoffhof Albert-Einstein-Straße

Bedingt durch die Feiertage hat der Wertstoffhof in der Albert-Einstein-Straße 26-28 vom 23. Dezember bis einschließlich 1. Januar geschlossen.

Ab dem 2. Januar 2020 übernimmt der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV) den Wertstoffhof für den kommunalen Bereich. Die Wermelskirchener können dann zum Beispiel ganzjährig zu nachfolgenden Öffnungszeiten kostenlos ihren Grünabfall abgeben: Dienstag und Donnerstag, jeweils 13 - 18 Uhr in den Sommermonaten (von April bis Oktober) sowie 11 - 16 Uhr in den Wintermonaten (von November bis März), Samstag von 8 - 12 Uhr.

WEIHNACHTSFERIEN GESCHLOSSEN „Weihnachtsferien“ machen derzeit viele Einrichtungen und Institutionen. In den vergangenen Tagen meldeten sich für die Zeit zwischen den Tagen vom 23. Dezember bis 2. Januar ab: die Stadt Wermelskirchen; das Evangelische Gemeindeamt Wermelskirchen; der Mieterverein (bis 3. Januar); die BEW; die KÖB (erste Ausleihe am 4. Januar); VHS. GEÖFFNET Keine Weihnachtsferien macht beispielsweise das Tierheim Wermelskirchen. Das Hallenbad am Quellenweg hat an einigen Tagen allerdings zu etwas geänderten Uhrzeiten geöffnet.

Gelbe Säcke

Gutscheine für gelbe Säcke erhalten zu Beginn des neuen Jahres alle Haushalt per Postwurfsendung.

Abfallberatung

Die Abfallberatung der Stadt macht Betriebsferien (23. Dezember - 1. Januar) und steht wieder ab 2. Januar unter 0 21 96/710-224 oder per E-Mail zur Verfügung:

abfall@wermelskirchen.de.