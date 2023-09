Grenzfrei kreativ: Wird alles im Café Hilde gut gehen?

Grenzfrei kreativ hat zusätzliche Aufführungstermine fürs Stück eingeplant. Auch ein Mysterie-Dinner steht an.

Wermelskirchen. Freitagabend. Die alten und jungen Schauspielerinnen und Schauspieler sind aufgeregt: Es ist die zweite Durchlaufprobe für Café Hilde 3.0. „Heute haben wir das erste Mal alle unsere Kostüme an“, sagt Regisseurin und Schauspielerin Monica Barata. „Wir sind alle sehr gespannt, denn wir proben seit Januar, aber immer in kleinen Gruppen.“

Jonas van Haasteren, der für die Tontechnik verantwortlich ist, ist der jüngste in der Gruppe, Röschen Herforth ist mit ihren fast 96 Jahren die älteste. „Das macht unsere Theatergruppe aus“, sagt Sabine Enzmann, die das Ganze mitinszeniert. „Wir sind inklusiv und bei uns kann jede und jeder mitmachen, der ernsthaft Lust aufs Theaterspielen hat.“

Schon wenn man das Theater am Lager betritt, glaubt man sich in eine andere Welt versetzt. Häkeldeckchen liegen auf den Tischen, es gibt Korbsessel, schöne, alte Holzstühle, Sofas und mit Querstreifen bezogene Sessel. An den Wänden hängen Spiegel und viele, alte Bilder – kleine und große. An der Decke: Kronleuchter und verschiedene herunterhängende Glasleuchter. Lichterketten sind an Gardinen angebracht. Ein asiatischer Teppich bedeckt einen Teil des Bodens. Kerzenleuchter stehen überall im Raum. Es ist, als ob die alten Zeiten ins heute verzaubert wurden.

„Uns ist es sehr wichtig, eine angenehme und liebevolle Atmosphäre zu schaffen“, sagt Monica Barata. „Auch wenn sich das Café Hilde vom ersten Teil bis heute verändert hat, es ist immer noch das Café Hilde.“

Und die Gäste werden bedient mit Kaffee, Kuchen und Kottenbuttern. Eine Künstlerin und ein Künstler treten nach dem anderen auf, dazwischen immer wieder Künstlergruppen. Udo Lindenberg ist darunter, Edith Piaf, die Kessler Zwillinge, die Jacob Sisters, Nonnen aus einem Kloster in der Nähe, Boy George, Hildegard Knef, Marianne Rosenberg, Pink und Vicky Leandros.

„Wir haben noch einige Überraschungen parat“, sagt Sabine Enzmann. Witzig wird es, als die Synchronschwimmerinnen, darunter Röschen Herforth, plötzlich von einem Hai angegriffen werden . . .

„Uns macht es Spaß, als jemand anderes aufzutreten“, sagt Alexandra Irmer. „Es erfordert aber viel Konzentration und auch eine Menge üben, üben, üben bis alles sitzt.“ Monica Barata ergänzt: „Wir treffen uns seit Januar in kleinen Gruppen“, sagt sie. „Teilweise sind in Stücken mehrere Choreographien auf einmal zu trainieren“, sagt sie. „Und die Bühne ist sehr klein, alles muss so sitzen, dass wenn wir nachts geweckt werden, alles sofort abrufen können.“

Zwei Steuerprüferinnen machen dem Café zu schaffen

Und es sitzt: Auftritt für Auftritt. Die Kellnerin Irmchen (Petra Möller) macht sich Sorgen, denn Britney (Sabine Enzmann) hat das Café von Hilde übernommen. Es wird unter ihrer Leitung immer mehr zum kurzweiligen Varieté. Und nun kommen auch noch zwei Steuerprüferinnen (Romy Enzmann und Jennifer Hihn), die das Café steuerlich hochsetzen wollen, wenn es jetzt ein Varieté statt ein Café geworden ist. Was also tun? Wird alles im Café Hilde gut gehen?

Das Stück Café Hilde 3.0 ist kurzweilig verfasst, es wechselt zwischen Sprechszenen und den hervorragend gespielten Künstlerinnen und Künstlern. Während die Original-Musik läuft, imitieren die Frauen und Männer ihre nachgeahmten Stars. „Wir hoffen, dass wir den Geschmack des Publikums getroffen haben“, sagen Sabine Enzmann und Monica Barata. „Wir freuen uns auf viele Zuschauerinnen und Zuschauer.“

Mysterie-Dinner

Der Verein „Grenzfrei kreativ“ startet am 20. November ein neues Projekt an der Wustbacher Straße 6 in Wermelskirchen im Theater im Lager. Maximal 15 Personen sind ins Gasthaus Nirwana eingeladen. Sie werden mit einem Drei-Gänge-Menü verwöhnt und erleben im Gasthaus im Jenseits eine Menge Kurioses. Natürlich lebt Evis Presley im Jenseits und natürlich auch Marilyn Monroe. Sie werden auftreten, während die Gäste ihr Menü speisen. Und es gibt noch eine ganze Menge Überraschungen für die, die sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen wollen. Weitere Informationen und Anmeldung: www.grenzfreikreativ.de