„Wir unter uns“ ist nahezu ausverkauft

Karneval

+ © Jürgen Moll Altweiber-Party 2014 in der Mehrzweckhalle Dabringhausen © Jürgen Moll

Die Karnevalssession steuert auf ihren Höhepunkt zu.

Und für die große Party „Wir unter uns“ am Samstag in der Mehrzweckhalle Dabringhausen sind fast keine Karten mehr verfügbar. Der Abend sei nahezu ausverkauft, berichtet Harry Tiede, Prinzenführer und Mitglied im Festausschuss. Eintrittskarten für die Altweiberparty morgen, 23. Februar, ab 20 Uhr, ebenfalls in der Mehrzweckhalle, sind aber noch zu haben. Die Vorverkaufsstellen sind das Kaufzentrum Hübing in Dabringhausen und Lotto Duran in Wermelskirchen. Der Eintritt zur Altweiberparty kostet 17 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Abendkasse. ser