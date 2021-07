Wiedersehen nach 71 Jahren

Familientreffen

+ © Wolfgang Weitzdörfer Nach 71 Jahren kommt die Familie zusammen: (v.l.) Thea Irick, Heinz Grasse, Ursula vom Stein und Frank Grasse. © Wolfgang Weitzdörfer

1946 sah Heinz Grasse seine Cousine Thea zum letzten Mal. Jetzt überraschte ihn sein Sohn mit einem Familientreffen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Nachdem die Überraschung im Café Voigt im Innenraum von Schloss Burg für Heinz Grasse geglückt ist, wird erst einmal eine Bergische Kaffeetafel aufgefahren. Und die ist auch nötig, um das gerade Erlebte einigermaßen zu verdauen. „Ich war so überrascht – und ich habe mich unglaublich gefreut“, sagt der 84-jährige Wermelskirchener mit wachem Blick, in dem diese Freude deutlich zu sehen ist. Dann ergänzt er noch mit schelmischem Lächeln: „Mir fehlten gerade die Worte. Und das will bei mir schon etwas heißen.“

Dann setzt sich die Gruppe an einen großen Tisch und lässt es sich schmecken und unterhält sich, als würden sich alle schon lange kennen. Dabei haben sich Teile dieser Gruppe entweder noch nie zuvor gesehen – oder seit 71 Jahren nicht mehr. So lange ist es her, dass Heinz Grasse und seine Cousine Thea Irick sich zum letzten Mal gegenüberstanden.

Heinz Grasse verschlug es nach Wermelskirchen, Thea in die USA

Die Familien stammen aus Sorau in Westpolen. Nach dem Zweiten Weltkrieg mussten die meisten deutschstämmigen Familien fliehen, so auch Grasse mit seiner Mutter sowie seine Cousine Thea mit ihren Eltern. Den einen verschlug es nach Wermelskirchen, die andere mit den Eltern in die USA, nach Wichita in Kansas. „Wir haben uns 1946 in Teupitz im Spreewald zum letzten Mal gesehen“, erinnert sich Grasse. Damals war Thea acht Jahre alt, Heinz 13. Die jeweiligen Leben haben fortan ihren Lauf genommen. Beide heirateten, bekamen Kinder, lebten ihre Leben.

Vor etwa 20 Jahren kam wieder ein schriftlicher Kontakt zwischen Cousin und Cousine zustande: „Wir haben uns zu Weihnachten Briefe geschrieben. Auf Englisch, da Thea natürlich über die Jahre hinweg Deutsch verlernt hatte“, erzählt Heinz Grasse. Mittlerweile spricht sie ihre Muttersprache wieder recht gut.

Heinz Grasses Sohn Frank hat nicht nur die Briefe ins Englische sowie die Antworten ins Deutsche übersetzt, sondern auch das Treffen auf Schloss Burg organisiert. Sein Vater hat davon nichts mitbekommen. Mehr als ein Jahr dauerte die Planung. „Theas Tochter Kristi und ihr Mann Carel wollten ihre Hochzeitsreise zu ihren Wurzeln unternehmen – Kristi in die Heimat ihrer Mutter, Carel nach Holland, wo er geboren wurde“, berichtet Frank Grasse. Die Idee, das mit einem Überraschungsbesuch beim Cousin zu verbinden, sei schnell geboren gewesen.

Ebenfalls eingeweiht worden ist Heinz Grasses Lebensgefährtin Ursula vom Stein: „Wir zwei sind heute zum Kaffeetrinken nach Schloss Burg gefahren – mehr sollte nicht stattfinden. Offiziell“, sagt sie. Als dann Thea hereinkommt, und Heinz Grasse sie erkennt, glaubt er es nicht: „Ich war so baff, dass ich keinen klaren Gedanken fassen konnte“, sagt er. Das hat sich schnell gelegt, dann überwiegt die Freude: „Die Überraschung ist voll und ganz geglückt“, sagt Heinz Grasse mit strahlenden Augen.

Seine Cousine bleibt mit ihrer Tochter und dem Schwiegersohn noch für eine Woche in Europa: „Wir fahren alle für zwei Tage nach Sorau, um die alte Heimat wiederzusehen“, sagt Frank Grasse. Bei dem Gedanken wird Heinz Grasse kurz ernst: „Ich habe von der Flucht immer noch die Panzerketten des russischen T34 im Ohr.“ Dann lächelt er verschmitzt: „Vielleicht bin ich deswegen heute noch so schreckhaft.“