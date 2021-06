Wieder die A1: Lkw fährt in Stauende

Unfallschwerpunkt

Der Fahrer des Kleinlasters erlitt an beiden Oberschenkeln Knochenbrüche und innere Verletzungen. Er schwebte am Donnerstagabend noch in Lebensgefahr. Durch den Unfall gab es erneut einen Stau auf der A1.

Kaum 24 Stunden nach dem tödlichen Crash gab es wieder einen Unfall. Der Fahrer ist schwer verletzt.

Von Jennifer Preuss und Anja Carolina Siebel

Kaum waren die Spuren des tragischen Unfalls vom Mittwoch am Leverkusener Kreuz beseitigt, ereignete sich am Donnerstag auch schon der nächste schwere Crash – diesmal einige hundert Meter vor dem Abzweig auf die A3.

Es war eine ungeheure Wucht, mit der die zwei Lastwagen zwischen Burscheid und dem Kreuz Leverkusen zusammengekracht waren. Glasscherben, Kunststoffteile und die abgerissenen Seitenspiegel lagen über die Fahrbahn verteilt. Die Windschutzscheibe des hinteren Fahrzeugs mit Duisburger Kennzeichen lag wie eine große Plastikplane auf dem Anhänger des Vordermanns. Die Führerkabine war komplett eingedrückt.

Darin war der Fahrer schwer verletzt gefangen. Nur mit schwerem Gerät gelang es der Burscheider Feuerwehr, den Mann zu befreien. „Er war ansprechbar und man konnte normal mit ihm reden. Aber man weiß nicht, wie es in seinem Körper aussieht“, schilderte Einsatzleiter Achim Lutz von der Burscheider Feuerwehr die Situation. Fest stand schon am Unfallort: Beide Oberschenkel des Fahrers wurden bei dem Aufprall gebrochen. Auch schwere Verletzungen im Bauchraum hatte er sich offenbar zugezogen. Er schwebte in Lebensgefahr.

Mit dem Rettungswagen wurde der Verletzte ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lastwagens, auf dem er aufgefahren war, kam mit einem Schock und einem Schleudertrauma davon. An der Unfallstelle staute sich der Verkehr bis zur Ausfahrt Wermelskirchen zurück. Die Fahrstreifen in Richtung Leverkusener Kreuz mussten zeitweise komplett gesperrt werden.

Erst nach 12 Uhr wurde eine Spur freigegeben. Zwei Tage in Folge mussten die Einsatzkräfte ausrücken.

Am Mittwoch hatte sichwie berichtet etwas entfernt ebenfalls ein Auffahrunfall ereignet, bei dem ein 79-jähriger Wermelskirchener tödlich verunglückte. Der Unternehmer übersah das Stauende und raste ungebremst mit seinem Oldtimer in einen Lastwagen hinein. Er starb noch am Unfallort. „Gefühlt hatten wir eine Zeit lang Ruhe auf der A1. Jetzt offenbar nicht mehr“, sagte Achim Lutz, der mit 20 Einsatzkräften der Löschzüge Burscheid, Hilgen und Paffenlöh vor Ort war. Überhöhte Geschwindigkeit müsse aus seiner Sicht dieses Mal gar nicht die Unfallursache gewesen sein. Auch wenn ein Lkw 60 Kilometer pro Stunde fahre, könne ein Aufprall einen immensen Schaden wie diesen verursachen. Achim Lutz und seine Kollegen wollen wilde Spekulationen, vor allem im sozialen Netzwerk Facebook, vorbeugen. Sie veröffentlichen im Internet deshalb selbst Meldungen zu ihren Einsätzen. Welche bösen Kommentare Internetnutzer teilweise hinterlassen, sorgt oft für Kopfschütteln. „Es gibt da draußen viele Spezialisten“, sagte Achim Lutz.

Dirk Weber von der Kölner Autobahnpolizei spricht im Falle des am Mittwoch verunfallten Wermelskircheners von einem „persönlichen Fahrfehler“, der aller Wahrscheinlichkeit nach nichts mit überhöhter Geschwindigkeit zu tun gehabt habe. Die Polizei sehe sich zusammen mit der Bezirksregierung und dem Landebetrieb Straßen NRW trotz der beiden erneuten Unfälle „gut aufgestellt“, was die Unfallprävention am Leverkusener Kreuz betreffe, unterstreicht Weber. „Mit der ausschwenkenden Linksfahrspur und der Blitzanlage haben wir dafür gesorgt, dass die Linksfahrer schon mal von der Gefahrenstelle entfernt sind.“ Es werde aber in Kürze noch einmal ein Krisengespräch bei den Behörden geben, kündigt Weber an.



MAßNAHMEN Weil sich die Unfälle bereits in den vergangenen Jahren häuften, haben Polizei, Bezirksregierung und der Landesbetrieb Straßen NRW eine Reihe von Maßnahmen entwickelt. Beispielsweise wurde die mobile Geschwindigkeitsüberwachung durch eine stationäre Überwachung ersetzt. Zudem gibt es Piktogramme etc.