Wieder Bison-Zuwachs auf der Straußenfarm

Emminghausen

+ © Ulrich Abels Es gab wieder einen Wurf bei den Bisons. © Ulrich Abels

Gute Nachrichten von der Straußenfarm in Emminghausen.

Nach der Geburt des ersten Bisonkälbchens am 10. Mai hat nun das zweite Muttertier ein Kälbchen geworfen und das erste hat somit Gesellschaft. Die Mitarbeiter der Straußenfarm haben darauf schon sehnsüchtig gewartet, heißt es in einer Pressemitteilung von Kerstin Schnabel. „Jetzt muss sich die Bisonkuh des ersten Kälbchens nicht rund um die Uhr um den Nachwuchs kümmern. Nun wird’s bald entspannter, wenn zwei Kälbchen spielen können.“ Beide Jungtiere streifen nun noch in Begleitung der Muttertiere gemeinsam durch das Gehege in Emminghausen. tei