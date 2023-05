Wie wird Wermelskirchen fahrradfreundlicher?

Im „Fahrradklima-Test“ des ADFC schnitt Wermelskirchen nicht gut ab. Doch Verbesserungen sind in Planung.

Verwaltung arbeitet Mobilitätskonzept aus und prüft die Öffnung von Einbahnstraßen.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Im jüngsten „Fahrrad-Klimatest“ des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) erhält Wermelskirchen mit der Durchschnittsnote 4,3 gerade einmal ein „Ausreichend“. Für die Stadt Wermelskirchen bestätigt der Technische Beigeordnete Christian Pohl auf Nachfrage die Ergebnisse, die unter anderem die Situation auf Wegen zu Schulen oder zu Sportplätzen für Kinder und Jugendliche sowie die fehlenden Radwege an Kreis- und Landstraßen bemängelten: „Die Bedarfe aus verkehrlicher Sicht werden präzise erkannt.“ Auch wenn das durch den „Fahrrad-Klimatest“ gezeichnete Stimmungsbild nicht repräsentativ sei, bewerte die Stadtverwaltung die Einschätzungen der Radfahrer als überwiegend konstruktiv, konstatiert Christian Pohl.

Der Technische Beigeordnete verweist: „Die Verwaltung strebt die Ausarbeitung eines auf Wermelskirchen zugeschnittenen Mobilitätskonzeptes an. Darin sollen sowohl Möglichkeiten zur Verbesserung der Alltags- und Freizeitmobilität von Kindern und Jugendlichen als auch Möglichkeiten zur verbesserten Anbindung der übrigen Ortslagen im Stadtgebiet aufgezeigt werden. Eine entsprechende Stelle für das Mobilitätsmanagement ist derzeit ausgeschrieben.“

Auch der Radweg an der L 409 ist im Gespräch

Nach wie vor drängt der ADFC auf die Öffnung von Einbahnstraßen für den gegenläufigen Radverkehr. Auch dazu bezieht Christian Pohl Stellung: „Die Verwaltung prüft fortlaufend, ob möglicherweise weitere Einbahnstraßen im Stadtgebiet für einen gegenläufigen Radverkehr geöffnet werden können. Vorab wird jeweils einzeln geprüft, inwieweit die Voraussetzungen dafür erfüllt sind und in Abstimmung mit dem Straßenverkehrsamt und mit der Kreispolizeibehörde freigegeben.“ Einzelne Straßen erfüllten die notwendigen Kriterien noch nicht, aber: „Für den Radverkehr gegenläufig nutzbar sind bereits die Adolf-Flöring-Straße, die Carl-Leverkus-Straße, die Pfarrstraße sowie die Strutzgasse.“

Die Auswirkung des in naher Zukunft fertiggestellten Geschäfts- und Wohnzentrums auf dem Loches-Platz auf den innerstädtischen Verkehr wolle die Stadtverwaltung ebenfalls mit angestrebtem Mobilitätskonzept steuern, blickt Christian Pohl aus: „Sicherlich werden die zusätzlich entstehenden Verkehre den Handlungsdruck – insbesondere auch in Bezug auf den Radverkehr – erhöhen. Dennoch müssen konzeptionell stimmige sowie nachhaltige Lösungen für alle Mobilitätsarten gefunden werden. Das bereits erwähnte Mobilitätskonzept wird dazu einen wesentlichen Beitrag leisten können und letztlich auch als Handlungsinstrument nach entsprechender Beschlusslage der zuständigen politischen Gremien dienen können.“

Für den „Über-Land-Bereich“ macht Christian Pohl den Radfahrern Hoffnung für einen Streckenabschnitt an der L 409: „Auf Grundlage der bereits abgeschlossenen Machbarkeitsstudie ist die Stadt derzeit in Abstimmungen über eine Verwaltungsvereinbarung zur Aufnahme konkreter Planungen für den Ausbau des Radweges an der L 409 / Dhünner Straße-Habenichts mit dem Landesbetrieb Straßen NRW.“

Kommentar von Anja-Carolina Siebel: Pohl hält Wort

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Als Christian Pohl sich in Wermelskirchen vorstellte, hatte er gleich diesen Anspruch im Gepäck: Wermelskirchen und Umgebung sollen fahrradfreundlicher werden, sagte der Technische Beigeordnete der Stadt zu Beginn des Jahres. Und, die Radfahrer wird das sehr freuen, er setzt sich jetzt tatsächlich dafür ein.

Nicht nur, dass bereits ein Konzept in Auftrag gegeben wurde, wie die Stadt fahrradfreundlicher werden kann. Auch die von einigen Fraktionen favorisierte Radstrecke zwischen Wermelskirchen und den Ortschaften Dabringhausen und Dhünn wird gerade auf Machbarkeit geprüft. Das sind sowohl positive als aber auch notwendige Schritte, um bei der Verkehrswende erfolgreich mitziehen zu können. Und letztlich die Strecken auch für jene attraktiv zu machen, die sich bisher im Alltag noch nicht zu einem Umstieg aufs Fahrrad entschließen konnten.

Klasse, dass Christian Pohl hier Wort hält und in die Umsetzung geht.