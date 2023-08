Wie viele Hausärzte wären in Wermelskirchen möglich?

Was die Kassenärztliche Vereinigung zur ärztlichen Versorgung in Wermelskirchen sagt.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Der Dauerregen und die kühlen Temperaturen sorgen immer öfter für Schnupfen, Husten und Heiserkeit. Hausärzte in Wermelskirchen berichten nicht erst seit der Corona-Pandemie von vollen Wartezimmern.

Laut Bedarfsplan sind in Wermelskirchen 1550 Patienten auf einen Hausarzt vorgesehen – darüber informiert die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) auf Nachfrage. Grundsätzlich liege die Messzahl bei 1671 Patienten pro Arzt. „Dieser Wert kann aber vor Ort, je nach örtlicher Krankheitslast der Bevölkerung, angepasst werden“, erklärt die KVNO. Die Messzahl sinkt, wenn die Bevölkerung tendenziell älter oder kränker ist als im durchschnittlichen Wert – und sie steigt, wenn örtlich weniger Krankheitslast dokumentiert wird.

Es gibt keine Unterversorgung in Wermelskirchen

„In Wermelskirchen liegt der Versorgungsgrad aktuell bei 86,8 Prozent“, heißt es bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Fünf weitere Niederlassungen für Hausärzte wären möglich. Es sei aber wichtig, in diesem Zusammenhang zu betonen, dass der Versorgungsgrad in Wermelskirchen keiner Unterversorgung entspreche. Im hausärztlichen Bereich könne formal erst bei einem Versorgungsgrad von unter 75 Prozent nach entsprechender Prüfung eine Unterversorgung festgestellt werden.

Anders sehen die Zahlen bei der Versorgung mit Fachärzten aus: „Aktuell sind keine weiteren Niederlassungen im fachärztlichen Bereich möglich“, informiert die Kassenärztliche Vereinigung. Gemessen an den Vorgaben gebe es im Rheinische-Bergischen Kreis keinen Mangel an niedergelassenen Ärzten – sowohl bei der fachärztlichen Grundversorgung wie Dermatologen, Orthopäden und Hals-Nasen-Ohren-Ärzten als auch bei der spezialisierten fachärztlichen Versorgung wie Fachinternisten und Radiologen. „In allen Facharztgruppen liegt der Versorgungsgrad teils deutlich über 100 Prozent, was einer formal ausreichenden Versorgungslage entspricht“, heißt es bei der KVNO. Ab einem Versorgungsgrad von 110 Prozent gilt ein Planungsbereich formal als gesperrt.

Wie erklärt sich die KVNO also teils lange Wartezeiten auf Termine beim Facharzt? „Das hat mehrerlei Ursachen“, heißt es, „und kann aus der Distanz nicht seriös beziffert werden.“ Regionale und auch jahreszeitliche Schwankungen hätten einen Einfluss. Grundsätzlich sei bei hoch spezialisierten Praxen, wie etwa bei Kardiologen, immer mit Wartezeiten zu rechnen. Gleichzeitig könnten sich aber auch kurzfristige Zeitoptionen ergeben – etwa bei Terminabsagen. „Sollte einmal spontan kein freier Termin gefunden werden können, kümmert sich das Team der KVNO-Terminservicestelle darum, individuelle Lösungen für die Patienten zu finden“, heißt es auf Nachfrage – mit dem Verweis auf die Rufnummer 116117.

Für die Zukunft lasse sich nur schwerlich eine Prognose zur ärztlichen Versorgung in Wermelskirchen geben, erklären die Fachleute der KVNO. Die Entwicklungen würden regional und praxisindividuell „mitunter stark divergieren“. Außerdem gebe es für Vertragsärzte keine feste Altersgrenze, so dass gegebenenfalls auch länger praktiziert werden könne. „Die Chance einer Praxisweitergabe hängt stark von individuellen Faktoren wie der Lage und der Ausstattung der Praxis so wie der Anzahl der Patienten ab“, erklärt die Kassenärztliche Vereinigung.

In Wermelskirchen hatte erst jüngst Dr. Hans-Christian Meyer seine Praxis an Dominik Greif übergeben, Angela Betzel an Nachfolgerin Dr. Anne Schindler. Die KVNO stehe grundsätzlich zunehmend vor der Herausforderung, ausreichend ärztlichen Nachwuchs für die ambulante Versorgung zu generieren – das gelte bundesweit. Für junge Mediziner gebe es ein immenses Alternativangebot in Wirtschaft, Forschung und Kliniken – und viele ziehe es in die Städte. Deswegen habe die KVNO bereits ein breites Förder- und Unterstützungsangebot geschaffen – um medizinischen Nachwuchs zu gewinnen.

„Um dem angespannten Trend zu begegnen, braucht es vermehrt auch ein Zusammenspiel aller Akteure“, heißt es bei der KVNO mit Blick auf Politik, Ärzte, Kassen und Kommunen. Vor allem, wenn es darum gehe, die Attraktivität eines potenziellen Praxisstandorts für junge Ärzte und ihre Familien zu steigern, seien die Kommunen gefragt.